Los íconos del k-pop SEVENTEEN concluyeron con éxito ‘SEVENTEEN FOLLOW THE CITY’ en Japón, colaborando con más de 30 aliados para presentar más de 70 programas en 5 ciudades importantes de Japón.

SEVENTEEN lanzó por primera vez el proyecto ‘THE CITY’, una colección de experiencias inmersivas para fans diseñadas para transformar una ciudad en un ‘concert play park’, en 2022 con ‘BE THE SUN THE CITY’ en Osaka, Tokio y Nagoya. La edición de este año creció aún más con dos paradas adicionales, Saitama y Fukuoka, con la temática de su gira en curso ‘FOLLOW’. La etapa japonesa de la gira comenzó en el Tokyo Dome el 6 de septiembre y cerró en Fukuoka PayPay Dome el 17 de diciembre, atrayendo a 515,000 espectadores en un total de 12 conciertos.

Tras su éxito en Japón, ‘THE CITY’ continuará en Bangkok, Tailandia hasta febrero del próximo año, vinculado a los shows de SEVENTEEN programados en la ciudad para el 23 y 24 de diciembre. Presentado por primera vez en Bangkok, el proyecto amplía el alcance de la experiencia inmersiva del concierto a nivel global.

SEVENTEEN cautiva a fans alrededor del mundo con ‘THE CITY’. / Foto: HYBE JAPAN

‘THE CITY’ CON EL MAYOR ALCANCE HASTA LA FECHA

Con el concepto de “seguir” los pasos de SEVENTEEN, ‘THE CITY’ este año ofreció experiencias que se extienden más allá de las colaboraciones habituales de F&B. Además de los autobuses con gráficos de SEVENTEEN estacionados en Fukuoka, el acto se unió a la aerolínea japonesa Star Flyer para crear un avión temático en todas las rutas nacionales.

Lo más destacado en Fukuoka fue el espectáculo acuático en Canal City Hakata, presentado con el sencillo japonés “Ima - Even if the world ends tomorrow-”. La icónica Torre Mirai de Nagoya se iluminó con el color oficial de SEVENTEEN, ‘Rose Quartz & Serenity’, cada noche del concierto, mientras que Osaka Wheel tenía 20 góndolas cubiertas con la imagen de la banda.

El tráfico peatonal alrededor de 'THE CITY' ascendió a un total de 320 millones de personas.

Aproximadamente 78,000 personas participaron en el rally de sellos digitales que conecta los puntos emblemáticos de cada ciudad, resultando un total de 580,000 sellos.

Alrededor de 31,000 personas visitaron las exposiciones que muestran fotografías detrás de escena de los conciertos y reuniones de fans de SEVENTEEN.

de . Más de 15,000 fanáticos disfrutaron del paseo en la noria Sunshine Sakae de Nagoya cubierta con gráficos de SEVENTEEN, mientras que el carrito de bebidas que lo acompañaba, que ofrecía calcomanías de SEVENTEEN, vendió más de 10,000 bebidas.

‘THE CITY’ TOMARÁ BANGKOK POR PRIMERA VEZ

A partir del 16 de diciembre, ‘SEVENTEEN FOLLOW THE CITY BANGKOK’ inició para quedarse durante los próximos dos meses en Siam Area, el principal distrito comercial en el corazón de Bangkok.

Para brindar una amplia experiencia a sus fans, SEVENTEEN se unió a la empresa minorista más grande de Tailandia, Siam Piwat Group, para crear un centro de fans en Siam Discovery. Como el primer acto de k-pop en colaborar con Siam Piwat, la banda abrió ‘SEVENTEEN POP-UP’ bañada en su color característico con photo booths, exhibiciones y productos originales.

Otras colaboraciones incluyen el menú temático SEVENTEEN de Duck Donuts, una mini cafetería ubicada en Icon Siam y el paquete de habitaciones temáticas SEVENTEEN en Center Point Hotel Chidlom. Del 20 de diciembre al 5 de enero, el hotel ofrece un lugar especial para tomar fotos en su lobby, así como el kit de bienvenida ‘THE CITY’ como parte de su paquete SEVENTEEN.

Después de dos días de conciertos en Bangkok, SEVENTEEN continuará su gira ‘FOLLOW’ en Bulacan (13 y 14 de enero) y Macao (20 y 21 de enero).

