Karla Breu revive los éxitos decembrinos con “Siempre es Navidad”

La Navidad es una época mágica, un tiempo de celebrar, de reír y de cantar y para la cantante y compositora Karla Breu es de sus momentos favoritos del año, por eso decidió lanzar el EP “Siempre es Navidad”, el cual se compone de cuatro temas en total, entre ellos ‘Contigo Siempre es Navidad’, tema original de la cantautora.

El EP incluye tres covers “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, un medley de “Va A Nevar (Let It Snow) y Winter Wonderland” y “Risas, amor, música y foquitos” de la exitosa obra musical “La Villa de Santa Claus” creación de su productor de cabecera Xavier López Miranda, en entrevista con Publimetro, Karla Breu compartió, “La Navidad es una temporada que yo siempre he disfrutado con mi familia, la valoro mucho porque es un tiempo que puedo pasar con ellos y aprovecho para estar en casa, sé público disfruta mucho esta temporada al igual que yo y qué bonito poder lanzar este EP”, dijo.

Karla Breu revive los éxitos de la Navidad con “Siempre es Navidad”. / Foto: Marisol Argumedo

Con respecto, al sencillo ‘Contigo Siempre es Navidad’ la cantautora comentó que tenía la melodía guardada en un cajón hasta que decidió escucharla nuevamente y fue ahí cuando notó que sonaba un poco a Navidad, “Me senté en el piano y salió la canción como en una hora, salió muy rápido. Me siento en el piano y ese es mi única forma de sacarlo todo, fluye todo mucho mejor, creo que me sirve para desahogarme, siento que cuando la canción sale no es solo mía, no es solo de una experiencia que a mí me pasó, si no es de cualquier persona a la que le haya pasado lo mismo”.

Por otro lado, Karla Breu compartió que está terminando de grabar las últimas canciones para su álbum, el cual que sale a principios del próximo año del cual se desprende el sencillo ‘Te Quedas o Te Vas’ estrenado el pasado mes de agosto, “Quiero que el álbum lo tenga la gente ya en sus manos porque quiero empezar a dar conciertos otra vez, tengo planeado algo especial para Ciudad de México”, y agregó que la temática de dicho álbum es esa relación de “Terminan y vuelven, nunca se sabe si van a terminar o no, la verdad me gusta escribir más de desamor”.

Por último, la cantante reveló el mejor consejo que alguien le ha dado, “Todo artista está a una canción de distancia, el problema es que tú nunca sabes cuál va a ser esa canción y en qué momento va a llegar, entonces tengan paciencia y sigan trabajando y no se enfoquen tanto en en lo que vaya a pasar en el futuro”.