Marcela Mistral rompe el silencio por filtración de fotos modificadas con IA

Marcela Mistral se encuentra involucrada en una nueva polémica, ya que recientemente fueron publicadas una serie de fotografías de la presentadora, misma que de inmediato aclaró que fueron modificadas con Inteligencia Artificial.

La publicación de las imágenes generó un sinfín de reacciones en redes sociales, es por ello que la esposa de Poncho de Nigris decidió terminar con todos los comentarios, además de compartir su opinión sobre los riesgos de la herramienta.

Marcela Mistral rompe el silencio por filtración de fotos

Fue a través de una transmisión en vivo que la influencer aseguró que las supuestas fotos íntimas eran falsas, puesto que fueron modificadas con Inteligencia Artificial, asimismo, aprovechó para comentar que las personas involucradas lo hicieron con el objetivo de perjudicar su carrera.

“A toda ese gente que se dedica a hacerle daño a los demás de esta manera, que Dios los bendiga, los perdone, no entiendo la razón del porque hacer este tipo de daños, insisto, no son filtraciones de imágenes porque no existen”, dijo.

Para confirmar sus declaraciones, Marcela Mistral señaló que las fotografías normales se encuentran en su cuenta de Instagram, además de explicar que las consecuencias por el uso de la IA pueden ser terribles.

“Si tú buscas en mi perfil de Instagram esas fotografías originales, las vas a encontrar, fueron tomadas y modificadas con alevosía, ventaja y morbo para afectarme de sobremanera, es un tema real y muy grave lo que está sucediendo con la modificación de Inteligencia Artificial”, agregó.