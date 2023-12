Pedro Sola confiesa que se hizo arreglitos para no verse “colgado”

Durante una de las emisiones del programa ‘Ventaneando’, el conductor de espectáculo, Pedro Sola, reveló que se habría sometido a algunos procedimientos estéticos para evitar de esta manera lucir “colgado”.

Sumándose de esta manera a la tendencia de las cirugías plásticas en busca de rejuvenecer su apariencia.

De esta manera, el conductor de 76 años atrajo la atención de Pati Chapoy, de 74 años, al tocarse el cuello de manera peculiar. Ante la pregunta de Chapoy, Pedro reveló abiertamente haberse sometido a algunos “arreglitos”.

¿Cuáles fueron los “arreglitos” que se realizó Pedo Sola para evitar lucir “colgado”?

En el transcurso del programa, Pedro Sola se encontraba tocándose el cuello cuando Pati Chapoy le preguntó por qué lo hacía. En respuesta, Pedro compartió que estaba palpando la cicatriz resultante de una lipopapada. “Me agarré la papada. Tengo una cicatriz de cuando me hicieron una liposucción de la papada y me quedó aquí como un borde y me lo sentí. Estoy tan colgado ya”. Pedro Sola mencionó que el procedimiento estético al que se sometió le dejó una cicatriz en el cuello y ayuda a evitar la flacidez en la piel, según compartió el conductor.

En tono humorístico, Pati Chapoy sugirió a Pedro Sola que se dejara la barba para disimular las arrugas después de que confesara haberse realizado ajustes estéticos para mejorar su apariencia.

Luego de la confesión de Pedro Sola sobre someterse a “arreglitos” para mejorar su apariencia, Pati Chapoy adoptó un tono humorístico y sugirió en broma que sería mejor que Pedro se dejara crecer la barba.

¿Qué es la lipopapada?

Según lo descrito en el sitio web ‘Clínica Elements’, se trata de un proceso quirúrgico que se divide en dos etapas: en la primera, se emplea la fibra óptica láser para descomponer el tejido adiposo en las áreas seleccionadas; en la segunda, se lleva a cabo la lipoaspiración para eliminar la grasa. La fibra óptica no solo descompone la grasa, sino que también estimula la producción de colágeno, contribuyendo así a una piel más firme y menos flácida.