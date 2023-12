Cristina Pacheco, quien era una de las figuras más importantes dentro de la televisión mexicana, anunció frente a las cámaras del programa ‘Conversando’ su retiro de los foros por problemas de salud.

Luego de 50 años de trayectoria, la escritora y periodista mexicana se sinceró frente a los televidentes que la acompañaron a lo largo de su carrera, revelando la difícil decisión que tomó, con el objetivo de poner en primer lugar su salud.

Así fue la despedida de Cristina Pacheco de la televisión

La presentadora de televisión aprovechó el espacio en el programa ‘Conversando’ para agradecer el cariño de ha recibido del público, asegurando que su apoyo la ayudó a superar momentos complicados que marcaron su vida.

“Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido, para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quien quiero agradecer su apoyo, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este”, dijo.

Cristina Pacheco era ese remanso de paz que uno encontraba los viernes en Canal 11. Un canal que era de nosotros, donde se mostraba la cultura y la música de este país . Aquí nos tocó vivir. Fuerza Cristina 🥺pic.twitter.com/RgsxyKAt82 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) December 2, 2023

Con gran tristeza, Cristina Pacheco compartió su partida momentáneamente de los foros de televisión, puesto que señaló que enfrenta graves problemas de salud, por lo cual debía retirarse para enfocarse en su recuperación.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estás conversaciones”, añadió.