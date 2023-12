J Balvin le responde a Anuel tras mención del boricua en ‘tiradera’

En una reciente transmisión live en su cuenta de Instagram, J Balvin no se dejó provocar por la polémica “tiradera” en la que Anuel AA lo mencionó de forma despectiva.

El reconocido cantante colombiano respondió con determinación:

“A mí nadie me quita la paz que he trabajado durante todos estos años de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoyo y está conmigo, en las buenas y en las malas. So, eso es lo que pienso”,

Según el cantante colombiano, uno de los aspectos que ha ocupado un lugar prioritario en su vida es la crianza de su hijo, Río. Después de todo, se ha dedicado a disfrutar plenamente de esta etapa y ha encontrado una fuente inagotable de felicidad en ella.

Te recomendamos leer: ¡Finalmente! J Balvin responde a todo lo ocurrido con la ‘tiradera’ de Residente

Un pasado de “tiraderas”

J Balvin ha enfrentado situaciones similares en el pasado, donde otros artistas, como Residente en su BRZP y Bad Bunny en la canción ‘’Thunder & Lightning’', han lanzado indirectas y críticas hacia él en sus canciones.

Sin embargo, la mención de Anuel AA en este contexto ha sorprendido al cantante colombiano, ya que creía (como con Bad Bunny) que tenía una buena relación con él.

La respuesta de Balvin a la provocación de Anuel AA se caracteriza por su serenidad y su rechazo a alimentar la polémica. El cantante enfatizó que nadie puede arrebatarle la paz que ha construido a través de años de aprendizaje y crecimiento personal.

Muchos fanáticos aseguran que las palabras usadas por Balvin fueron cuidadosamente utilizadas, debido a que se refiere a su familia, un tema con el que ha sido atacado Anuel en las tiraderas realizadas por Arcángel.