Claudio Trejo encuentra su esencia en la música

Claudio Trejo ha sorprendido a sus seguidores con la nueva etapa que emprendió dentro de su carrera tras el lanzamiento de sus últimos siete sencillos, especialmente luego de estrenar “Vuelve”, el cual dará la bienvenida a su nuevo álbum en 2024.

“Vuelve” es el sencillo de la nueva producción de Claudio Trejo, este tema es especial, ya que es el comienzo de toda la historia que se narra en dicho álbum. El tema evoca un sinfín de sentimientos que se relacionan con una ruptura, sobre el duelo y los recuerdos de una relación fallida.

Claudio Trejo sigue explorando su estilo dentro de la industria musical, con el objetivo de reinventarse y enmarcar su personalidad, de la mano de la influencia de diversos artistas, puesto que a través de su propuesta intenta mantener un balance entre elementos de la vieja escuela y modernos.

¿Cómo te sientes por este nuevo lanzamiento?

“Siempre es más emocionante que el anterior, así que creo que vamos por buen camino y siempre hay una sensación de nervios y un poco adrenalina, de qué va a pasar con esa canción, sobre cómo la va a recibir la gente, pero muy bien, estoy contento”.

¿Por qué prefieres escribir sobre desamor?

“Siento que la gente se puede identificar mucho más con eso y no sé, a lo mejor en términos más técnicos o teóricos, las melodías pueden ser mucho más íntimas, más fuertes para la gente que las escucha, creo que el impacto es mayor”.

¿Cómo experimentas tu proceso creativo?

“Creo que escribir música es ponerte en un estado vulnerable y abrirte a la gente para que te conozcan de una forma muy íntima, eso siempre es complicado, pero es un proceso terapéutico, muchas de las canciones que escribo yo siento que no son basadas en experiencias mías, pero siempre me terminan resonando”.

¿Qué viene para el 2024?

“Quiero terminar de planear mi disco, de empezar a hacer mi shows en vivo porque nunca he tocado en vivo porque soy proyecto de pandemia, entonces no he tenido chance. Me tiene muy nervioso, yo en realidad soy baterista, no soy cantante, así que creo que voy a ver qué pasa, que el proyecto siga creciendo, que salga este disco y empezar a trabajar en el siguiente, estoy montando un estudio, así que también estoy trabajando mucho con otros artistas. Viene un año con muchos proyectos”.

