Bebeshita deja al descubierto cómo es su relación con Bellakath: ¿amigas o rivales?

Bebeshita cierra un año polémico como suele gustarse, ahora al referirse si Bellakath es su amiga o no, por algunos desaires que ha tenido al tratar de acercarse a ella.

La popular influencer en Instagram y TikTok, Daniela Alexis (nombre real), participó en 2016 en el reality show Enamorándonos de TV Azteca, lo que le significó su trampolín a la fama en la televisión mexicana y en las redes sociales.

Recientemente, reveló en una entrevista que Bellakath, se peleaba mucho cuando era parte de dicho programa de televisión, razón por la que no eran tan amigas

“Entonces, sí le hablaba y si nos gustaba el chisme, pero hace poco le mande un mensaje para grabar en mi canal y no la ha visto... ¿Qué es eso Katherinne?”, reclamó la Bebeshita.

Hay que recordar que Bellakath, también estuvo en el programa Enamorándonos, donde compartió la pantalla con la Bebeshita.

Fue en una emisión del canal de Antonio Betancourt, que Daniela Alexis, recordó cómo es su relación con su excompañera.

“Katherinne se peleaba mucho con otras amigas, entones, no era tan amiga mía porque se peleaba con mis mejores amigas”, dijo al afirmar que no se llevaba muy bien con la cantante de la Gatita, pero tampoco estaban peleadas.

Sin envidias

La Bebeshita confesó que le gusta ver triunfar a las mujeres, por eso celebra el éxito de Bellakath.

“Le está yendo muy bien y, de ella, me da orgullo. Desde años yo veía que quería hacer música, o sea, tenía ahí como sus amigos, es los que le digo a la gente, sean pacientes, luchen, no se presionen si a la primera no (risa); si está muy cañona”, comentó en la misma entrevista.

