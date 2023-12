Edgar Barrera y su alcance para revolucionar el poder de la música latina

Edgar Barrera, el único latino nominado en la categoría Songwriter of the year, Non-classical de los premios en Estados Unido. (Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording)

Edgar Barrera sigue sin creer lo que ha logrado a lo largo de once años de carrera en la industria musical. El compositor y productor mexicano, radicado en Miami, mantiene su buen paso y reveló que evita ser el centro de atención, porque es algo que lo hace sentir incómodo.

El también músico e ingeniero charló con Publimetro desde su hogar para hacer un recuento de lo que fue 2023 y lo que viene en el 2024. También de la nominación al Grammy americano y con qué artistas le gustaría colaborar.

Edgar Barrera, el terapeuta musical de los latinos

Sigues acumulando reconocimientos, ¿te la crees?

— Estoy muy contento de lo que venimos haciendo. La nominación al Grammy americano, es algo que me tiene bien emocionado. Yo todavía no me he dado cuenta de eso, pero sí valoro mucho estas cosas (nominaciones), porque uno voltea y dice: ‘¡Wow!’. Ser como ese artista que está de figura pública y eso como que no me llama la atención. No me gusta ese protagonismo ni nada de eso. Estar atrás escondido, escribiendo las canciones, produciendo, haciendo lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, con eso es suficiente y no necesito la pauta de ser el artista, de que me nombren.

¿Qué sientes al ser el único latino en el Grammy americano con canciones en español?

— Eso es lo que más me saca de onda, porque el estar nominado en una categoría general, y ser el único latino nominado en una categoría general; es decir, el único latino con canciones en español, es lo que más me saca de onda. Me hace entender que la música latina está siendo algo (...), un movimiento más globalizado hoy en día, que ya no es el regional mexicano de una sola región, sino música global. Esto es el claro ejemplo de que estoy representando a la comunidad latina en una categoría con puros gringos con canciones en inglés y yo en español.

¿Es tu primera nominación al Grammy americano?

— Como yo nominado sí, ya he ganado un Grammy americano, pero por la producción y como ingeniero en un álbum de Carlos Vives que ganó en 2013 o 2014 , en el que por ser parte del álbum me entregan la estatuilla que tengo aquí en mi casa, pero es la primera vez que estoy nominado como artista y compositor, una categoría que acaban de abrir el año pasado. Soy el primer latino en quedar nominado en esa categoría.

¿Qué sacrificios hiciste para lograr los sueños?

— Han sido muchos años de trabajo y siento que los procesos no te los puedes brincar. De hecho, yo era acá en Estados Unidos, el runner que son los que hacen los mandados en los estudios. Desde ahí, me tocó pasar por todos los procesos y subir los escalones hacia el momento que vivo ahora. Son once años desde que me mudé a Miami. Dicen que lo que fácil llega fácil se va, entonces siento que he trabajado mucho como para ganarme esta posición que es el resultado de todo el trabajo y sacrificios.

¿Cuál es el punto clave en tu carrera?

— Más allá del éxito y las colaboraciones, yo diría que el primero fue cuando tomé la decisión de irme de donde soy yo, de un pueblo pequeñito de 20 mil habitantes (Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas).

¿Cómo te describirías en tu profesión?

— Yo soy una herramienta para los artistas con los que trabajo, siento que estoy ahí para ayudarlos a cantar o decir lo que quieren decir con su música. Cada artista con el que trabajo es diferente, no puedo hacer lo mismo con Grupo Frontera o Karol G, con Shakira o Peso Pluma. Soy como el que les hace las terapias y los ayudo, al final es un reflejo de cómo soy yo.

¿Qué es lo mejor y peor de la industria musical?

— No me gusta ver las cosas negativas, porque casi siempre me gusta enfocarme en lo positivo. Lo que no me gusta es lo que está pasando hoy en día de todas esas tiraderas. Hay muchos artistas que están haciendo mucha pelea en la industria. Al final, siento que la música no es para eso, sino para unir. Me gustan las colaboraciones y juntar a dos artistas que nunca habían trabajado juntos, eso es lo que me gusta. Lo bonito de la música es poder juntar a una artista como Carín León con Maluma, Fuerza Regida con Shakira o Grupo Frontera con Bad Bunny, algo que funciona y tiene sentido.

Lo que me gusta de la música es que puedo arriesgar, mezclar y proponer cosas diferentes; si hay barreras quitarlas -poco a poco- y quitando los estigmas de que el regional mexicano no se mezcla con la música urbana o pop, pero los hemos venido haciendo bien. El odio que hay entre artistas, cada artista debiera de tomarlo más tranquilo, yo soy un peacemaker todo el tiempo.

¿Cómo pinta el 2024?

— No tengo vacaciones (risas), porque estoy terminando una sesión de baterías con Juanes, no he parado de trabajar, pero no es trabajo, sino algo que disfruto. Vienen muchas colaboraciones y nuevos retos que los van a sorprender, pero les adelantó que será un buen año.

¿Qué artistas implicarían un reto para ti?

— Luis Miguel es uno de esos retos pendientes. Me encantaría trabajar con él, es un artista que he admirado mucho toda su carrera, todo lo que hizo en su momento y siento que puede venir esa otra ola grande; digo, ya lo está haciendo con sus shows. Me gustaría trabajar con Maná que es otra banda con la que crecí. Sería un reto trabajar con ellos, porque lo haría desde un punto de fan, no pensando en números o si va a funcionar comercialmente, sino planteando la pregunta: ‘¿Qué me gustaría a mí escuchar de ellos en este momento!’, creo que sería interesante y algo cool.

De todos los géneros que haces, ¿qué escucha Edgar Barrera?

— En mi gusto personal escucho mucho a Café Tacvba, Molotov y Maná, este tipo de rock mexicano de los noventa que fue con lo que crecí y sigo escuchando en el carro.

Lo que debes saber sobre Edgar Barrera