Carlos Arenas señala a “Los Destrampados” de deberle dinero y los payasitos responden de manera contundente

Carlos Arenas vs Los Destrampados

En medio de las celebraciones de las Navidades, en el mundo de los famosos de le televisión mexicana se armó todo un lío de morosos en las redes sociales. Carlos Arenas realizó un live en su cuenta de Instagram y durante un segmento acusó a “Los Destrampados” de deberle dinero desde hace unos seis años.

Los payasitos de TV Azteca, ni cortos ni perezosos, no dudaron en responderle por medio de la misma red social, con un contundente mensaje en el que le pasan la pelota al conductor, ya que es a él a quien señalan de deudor.

“Si me da pena que por este medio, somos poquitos conectados, 30 personas, pero yo sé que les voy a faltar al respeto a las personas que están aquí pero, ya páguenme, en serio, y hace seis años lo que les presté”, dijo Carlos Arenas a quienes estaban conectados en el live de Instagram, según reseña El Heraldo.

En ese momento no eran muchos los conectados, pero el video rápidamente se viralizó en las redes sociales. “No puede ser, creo que ya hasta tienen hijos, ya tienen unos destrampaditos por ahí, no puede ser ojalá que no estén viendo esto de que sus papás deben, sobretodo el payaso Oscarin porque es un payaso y te señalo Oscar, pero bueno”, añade Carlos Arenas en su señalamiento.

La respuesta de “Los Destrampados”

Los 283 mil seguidores de Carlos Arenas en Instagram se quedaron cortos en alcance, en comparación con el millón de followers de “Los Destrampados”. Aprovechando que tienen una mayor llegada, los payasitos agarraron ese mismo video del conductor, lo pusieron en sus redes y dijeron:

“Dice que le debo, cuando nosotros le prestamos para el enganche de su moto y nunca nos pagó. Si lo que dices es verdad ven a cobrarme ya sabes donde trabajo”, dijeron.