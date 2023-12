Pareja lleva a su bebé a boda sin niños y no los dejaron pasar: el video generó debate viral

Algunas personas deciden prohibir la entrada a menores de edad a sus bodas, pues en ocasiones, debido al descuido de los padres, suelen arruinar los momentos especiales. A través de redes sociales se han viralizado una variedad de videos en los que los niños entorpecen el vals o hacen destrozos.

No obstante, muchos papás no suelen ser simpatizantes de esta idea de que se le prohíba el acceso a este tipo de eventos y deciden no hacer caso a la regla. Normalmente no suelen tener consecuencias, pero está vez se le negó el acceso a una pareja que decidió llevar a su bebé a una “boda sin niños”.

El video fue grabado personalmente por la pareja, quienes decidieron mostrar la realidad, sin imaginarse que se ganarían un sinfín de críticas en su contra al no respetar los deseos y las reglas de los recién casados.

“Disculpen la molestia, no se permiten niños aquí en la fiesta”, comentó una persona encargada del acceso a la boda. “Es su prima la que se está casando”, respondió la pareja. Según los invitados, eran primos- hermanos de la novia y querían hablar con ella para ser la excepción y así entrar con el bebé a la boda.

“¿No vieron la invitación? Se pueden retirar, lo siento mucho. No se permiten niños”, afirmó el hombre que les negó el acceso a la boda de manera amable.

“Ni modo de irnos”, respondió la mujer, quien tenía al niño en brazos y que al mismo tiempo pedía la oportunidad para hablar con su prima.

A pesar de la insistencia, el hombre se mantuvo firme en su decisión y no permitió la entrada a la boda. Rápidamente, la situación se hizo viral en TikTok generando miles de reacciones.

“Obvio es SIN niños. Se debe respetar sea quien sea”, “Yo por eso no voy a esas invitaciones. No tengo red de apoyo así que si mis hijos no están invitados pues no vamos y ya”, “Es que dice boda sin niños y la gente a fuerzas quieren que hagan excepciones”, “Es ideal una boda sin niños, para que los padres disfruten y además es un ambiente para adultos. Pero se debe respetar si quieren o no niños”, “Si, pero si sabe la prima que tienen un bebe para que los invita”, “Yo soy pro boda sin niños, pero si no te quedo de otra bueno, se entiende que no siempre se puede, lo importante es que los padres sean conscientes”, son algunas de las reacciones que recibió el video.