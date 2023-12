Alberto Estrella debe pagar la deuda que le tenía a Rosita Pelayo

La actriz Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre, generando mucho pesar en sus seguidores y público mexicano, pero también críticas hacia el actor Alberto Estrella, quien supuestamente nunca pagó la deuda millonaria que tenía con la actriz proveniente del Círculo Teatral.

En una de sus entrevistas a TvyNovelas, la artista explicó sobre lo que pasó con su inversión en el negocio del teatro, y contó acerca del dinero que debía percibir de su colega Alberto Estrella, que al parecer, él nunca le pagó.

Alberto Estrella: quién es y cuál es el nivel de estudios del actor acusado de una deuda millonaria con Rosita Pelayo https://t.co/AyYlrD5qip pic.twitter.com/AJSqzVcmab — Noticias Virales (@platanon) December 17, 2023

¿Cuál es la presunta deuda de Alberto Estrella?

Según la entrevista de Pelayo que también ofreció en ‘Ventaneando’, la actriz planeaba utilizar su restaurante del Círculo Teatral Café (Alberto Estrella y Patricia Villafuerte) para pagar las costosas operaciones que necesitaba para tratar el cáncer de colon.

Para dar respuesta a las inquietudes del caso, Estrella narró también su versión e informó que el contrato concluía en el año 2024, fecha en la que la mujer de 64 años iba a recibir su dinero, pero no dio tiempo.

“Estamos intentando ayudarla de todas maneras. Es una inversión que vence hasta enero de 2024. No vamos a penalizarla, pero es dinero que una administración tiene destinado de diferentes maneras, yo no tengo injerencia en ello”, fueron las palabras del actor.

Por su parte, se conoce que la deuda ascendía a más de un millón y medio de pesos, según declaraciones posteriores a la famosa.

Tras toda la polémica Rosita Pelayo confesó que en más de una ocasión le marcaba a Alberto Estrella para hablar de la situación, pero confesó en una entrevista que el histrión jamás tomó sus llamadas, situación que molestó a los fans de la actriz quienes se le fueron con todo.

“El negocio lo hice con una amiga, Patricia Villafuerte, que es socia también de Alberto, entonces con quien he tratado todo es con esta mujer. Yo me leí el contrato, pero no recuerdo punto por punto. Sólo sé que invertí hace dos años, por eso yo pensaba que en julio podía retirarme de la sociedad y solicitar mi dinero”, recordó Rosita Pelayo en aquella ocasión.