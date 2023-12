Demi Moore se muda a casa de Bruce Willis para poder cuidarlo “Hasta el final”

Bruce Willis al parecer contará con la atención de su esposa, Emma Heming, y su ex esposa, Demi Moore, quien supuestamente ha decidido mudarse con la pareja para brindarle cuidados. Esto fue revelado por una fuente cercana la expareja, que dijo lo siguiente: “Demi se mudó y no se irá hasta el final”.

“Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (...) Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté llena de amor”, reveló al diario Daily Mail.

El 16 de febrero pasado, la familia de Bruce Willis compartió la noticia de que el actor está enfrentando demencia frontotemporal, una condición también conocida como degeneración frontotemporal, que provoca la pérdida de la capacidad para comprender o expresarse verbalmente.

El comunicado fue difundido a través del sitio de The Association for Frontotemporal Degeneration y lleva las firmas de la esposa de Willis, Emma Heming Willis, su ex esposa Demi Moore y sus cinco hijas: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.

La reacción de Emma Heming, esposa de Bruce Willis ante el comentario

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, respondió a los informes que sugerían que Demi Moore, la ex esposa del actor, había decidido mudarse a la residencia de Bruce y Emma para cuidar de él “hasta el final”, según lo reportado por el portal Daily Mail. Este medio afirmó haber contactado a los representantes de Moore.

Esta situación surge después de que a Bruce Willis le diagnosticaran demencia frontotemporal, una preocupación evidente para la actriz, quien está dispuesta a brindar toda la ayuda posible para cuidar al actor.

Mediante sus publicaciones en sus historias de Instagram, Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, desacreditó la información difundida por medios internacionales y solicitó poner fin a esos rumores, señalando que eran completamente infundados y debían ser erradicados por completo.

“Vamos a cortar esto de raíz. Esto es muy tonto. Por favor, parar”, escribió Heming en sus redes sociales.