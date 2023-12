Ingrid Martz contó cómo hizo para liberarse de productora en Televisa

La actriz Ingrid Martz en su más reciente confesión, no pudo seguir callando lo mal que la pasó estando en Televisa. “Se me caía el pelo”, expresó al referirse a una productora con quien le había correspondido trabajar y con quien no la pasó nada bien.

“Un día me llegó esa oportunidad que todos soñamos, pero la pasé súper mal. Todo mundo me preguntaba que cómo aguantaba, y yo decía: ‘no es personal, no soy yo, yo doy el avión’ y me fue pegando”, refiere Ingrid Martz en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

¿Quién es la productora?

Aunque la mexicana no reveló el nombre de la productora en cuestión, el periodista Alejandro Zúñiga, en su canal de YouTube cita que se trataría de ‘Zacatillo’, producción de Lucero Suárez durante 2010 para Televisa.

“Lucero Suárez lamentablemente le hace bulliyng a las actrices desde que van al casting, lo que me contaron es que se mete mucho con los cuerpos de las personas. La peor experiencia de su carrera es ‘Zacatillo’, producción de Lucero Suárez, donde era la protagonista”, dice Alejandro Zúñiga.

Fue un momento difícil para la actriz de ´Vencer la culpa’, quien recuerda trabajar de lunes a sábado, pero la presión de la productora fue demasiada, tanto que al terminar el proyecto pudo liberarse de la mujer y salir directo a terapias con el psicólogo.

Ingrid también contó muchas anécdotas de su experiencia como actriz y lo muy joven que descubrió que este sería su camino. “A mí ni me pagaban”, fue una de las expresiones que dijo la actriz al referirse a sus inicios, además añadió que tanto ella como sus otros compañeros, lo hacían por amor al arte. Al ver su entrevista, los seguidores de Martz dejaron sus comentarios:

“Gracias Mara por invitar a esta excelente actriz, muy desaprovechada. La conocí y es una mujer muy sencilla y amable”.

“Wow que historia personal. Ingrid muy elocuente, muy agradable y pensar que imagine era una chica mimada y malcriada. Me encantó saber de su vida. Mucho Éxito para ella. Gracias Mara por estas entrevistas”, son algunos mensajes en Internet.