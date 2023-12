BamBam anuncia conciertos en México

2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in Latin America and Europe ⠀ [AREA 52], unrevealed space of the world ⠀ 24.02.10. Oakland, CA 24.02.12. Los Angeles, CA 24.02.16. Dallas, TX 24.02.19. Chicago, IL 24.02.22. Washington D.C. 24.02.24. New York, NY ⠀ 24.02.28 San Juan, Puerto Rico ✔ 24.03.02 Santiago, Chile ✔ 24.03.05 São Paulo, Brazil ✔ 24.03.08 CDMX, Mexico ✔ 24.03.10 Monterrey, Mexico ✔ ⠀ 24.03.22 Paris France ✔ 24.03.24 London, UK ✔ 24.03.26 Frankfurt, Germany ✔ ⠀ For more U.S. info, visit @ fromm_store For more Latin America info, visit @ kampkorea For more Europe info, visit @ onionproduction ⠀ 뱀뱀 BamBam AREA52 BamBam_TOUR_AREA52