¿Ya hay problemas? Novio de Galilea Montijo le reclama y exhibe uno de sus ‘gestos’ en redes sociales

Galilea Montijo y su nuevo novio, Isaac Moreno, están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Japón, visitando algunos de los spots más emblemáticos de aquel país, sin embargo, un gesto de la conductora habría causado la ‘molestia’ del modelo español.

Tras darse a conocer el romance que su ex pareja Fernando Reina junto a la periodista Elda Molina a través de una publicación en la cuenta de Instagram del ex deportista, muchos no tardaron en preguntarse cuál sería la reacción de Galilea Montijo ante la noticia, a lo que ella, ‘contestó’ con una ‘escapada’ del país junto a su nuevo amor.

Galilea Montijo junto a su novio Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

Desde agosto pasado se rumoraba un romance entre la famosa conductora de ‘Hoy’ y el modelo de origen español, que semanas más tarde se confirmaba con una serie de románticos mensajes dedicados a través de sus redes sociales y fotografías.

Pero ese sólido amor que han ido forjando al paso de los meses tuvo un pequeño ‘desliz’ cuando, en sus Instagram Stories, Isaac Moreno, exhibió uno de los desplantes que le habría hecho Galilea Montijo ¿Qué le hizo?

Isaac Moreno exhibe desplante de Galilea Montijo durante sus vacaciones

La feliz pareja no ha dejado de compartir algunos de los momentos y lugares que han visitado en Japón, entre ellos el Monte Fuji, su paseo por el Tren Bala, el metro de Tokio, tiendas de ropa y otros spots del país asiático.

Fue entonces, que, durante una visita a un restaurante de Tokio, el modelo español, compartió a través de sus historias de Instagram un video corto, donde se les ve sentados en una mesa, en primer plano aparece él, en la cámara frontal, para después voltearla y mostrar a Galilea Montijo quien atenta, no dejaba de ver su celular, esto con cara seria, hasta que se da cuenta de que Isaac Moreno la está grabando y todo termina en risas.

Al video, el español, le escribió una pequeña dedicatoria a la conductora que decía: “Ignórame un poquito…”, todo esto a modo de broma, pues en realidad, Isaac Moreno, no lo tomó a mal, más bien le encontró a la acción un lado de humor.

Isaac Moreno exhibe a Galilea Montijo en redes por ignorarlo pic.twitter.com/J0UsCi1jyr — señora chisma (@sritachisma) December 27, 2023

La pareja ha disfrutado de otros viajes cortos en pareja, pero este representa uno de los más largos que han hecho, para celebrar la llegada del Año Nuevo.

¿Cuándo inició el romance de Galilea Montijo e Isaac Moreno?

A principios de marzo, Galilea Montijo anunció su divorcio del empresario Fernando Reina tras 11 años de matrimonio, y tan solo unos meses después, en mayo, fue relacionada por primera vez con el modelo Isaac Moreno, quien es originario de España.

Entre rumores, la conductora de ‘Hoy’ no había confirmado su relación con él, no fue hasta que fue conductora de ‘La Casa de los Famosos’ que se mostraron más unidos, confirmando su noviazgo a mediados de 2023, desde entonces, la feliz pareja no ha dejado de compartir algunos de sus viajes y momentos juntos a través de sus redes sociales.