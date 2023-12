Russell Crowe responde con hostilidad a preguntas sobre ‘Gladiador 2′

El renombrado actor de Hollywood, Russell Crowe, ha mostrado su hostilidad ante las constantes preguntas que recibe sobre la esperada secuela de la exitosa película ‘Gladiador’.

Aunque su personaje, Máximo Décimo Meridio, fallece al final de la película original, los fanáticos han expresado su deseo de verlo de regreso en la segunda entrega, programada para su lanzamiento en el 2024.

Sin embargo, Crowe ha dejado en claro que no estará involucrado en el proyecto y ha manifestado su frustración ante la insistencia de las preguntas relacionadas.

Frustración de Crowe

Durante su participación en el Karlovy Vary Film Festival, los seguidores de la película le consultaron sobre el guion de ‘Gladiador 2′, lo cual desató una respuesta no tan amigable por parte del actor. Crowe expresó su molestia diciendo:

“Deberían pagarme por la cantidad de malditas preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. A tres metros bajo tierra. Pero admito que siento un poco de envidia, porque me recuerda cuando era más joven y lo que para mí era mi vida”.

A pesar de su desvinculación de la secuela, el actor reconoce el talento y la visión del director Ridley Scott, quien también estará a cargo de la segunda entrega.

Russell muestra cierto recelo ante la continuación de la historia que le valió un premio Oscar, pero también reconoce que si Scott ha decidido llevar adelante la secuela después de más de 20 años, debe tener sólidas razones para hacerlo.

Conforme se acerca el estreno de ‘Gladiador 2′, los seguidores de la película esperan ansiosos ver cómo se desarrollará la historia sin la presencia del icónico personaje de Máximo Décimo Meridio.

La película promete ser espectacular gracias a la visión de Ridley Scott y la pasión que tanto él como Russell han dejado en el legado de la película original.