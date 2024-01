Famosos comparten su amor, desamor, dolor y humor al recibir el 2024

El primer día de 2024, ya dio sus primeras postales de los famosos, quienes no se quisieron quedar atrás para mostrar cómo recibieron el Año Nuevo.

Las redes sociales se convirtieron en la vía para que cantantes, actores, influencers y otras figuras populares compartieran un mensaje especial a sus seguidores.

Dedicatorias cargadas de amor, optimismo, nostalgia, lágrimas, risas y varias emociones, fueron parte de los escritos que se leyeron. Además, nuevos ciclos de vida para muchas figuras, sobre todo al hablar de romances.

Jeremy Renner

“La razón número uno de mi recuperación es ella. Le pedí que ‘me esperara’. La primera vez que la vi el 14 de enero cuando llegaba a casa. A medida que mejoré, ella mejoró, menos asustada. Simplemente no hay mejor motivador para recuperarse que sanar a tu familia y amigos... Con gratitud siempre, gracias a todos por su amor y apoyo este último año completo. Necesitaba cada pizca de buena voluntad y oración. Espero que disfruten del vídeo que hicimos del EP Love and Titanium programado para , explicó el actor tras su grave accidente de hace un año.

Peso Pluma y Nicki Nicole

“No solo fue un año inolvidable sino que también me acompañaron personas inolvidables. GRACIAS POR ESTE 2023. Pd: Te Amo Mucho Mi Amor @nicki.nicole”.

Erika Buenfil

“Gracias 2023 por tantas cosas bellas, bienvenido 2024. Lista para un nuevo viaje, por 365 días de oportunidades, te recibo con los brazos abiertos. Feliz de estar viva y con toda la actitud y empeño para aprender, amar, trabajar, y ser cada día una mejor persona. Feliz año nuevo. Feliz 2024″, escribió Erika Buenfil desde Japón.

Lidia Ávila

“Gracias 2023 por tanto, felices de@recibir el 2024!!! FELIZ AÑO PARA TODOS”, compartió.

Christian Vázquez

El actor y novio de Paty Cantú dijo, “este año tuve gran copiloto, mucho trabajo, viajes y salud Gracias 2023 por tantas cosas buenas. Que 2024 venga con mucho más para compartir. ¡FELIZ AÑO!”.

Luisito Comunica

“Feliz 2024. Aquí estamos haciendo piñatas en forma de maleta para que los viajes no falten”, dijo el youtuber que ya prepara nuevas aventuras.

Maurico Ochmann

“Buenos días 2024. All you need is love -The Beatles”, detalló el actor desde la comodidad de su cama.

Dua Lipa

La cantante inició soltera el 2024, pero no perdió su buen humor: “¿Alguien más hace esto después de 5 negroni? ¡¡¡Feliz 2024!!!”.

Madonna

“Déjame llevarte a un lugar al que sé que quieres ir. Es una buena vida.......... ¡¡Feliz 2024!!”. escribió.

Emilio Marcos

“Feliz año, lo único que les deseamos es lo que todos los días agradecemos tener = amor, salud y plenitud! Les amamos”, al posar con su novia Leslie.

Yuridia

“Feliz año 2024! Todo lo mejor para ustedes forever! Sigan amando bien fuerte”.

Louis Tomlinson

2Menudo año ha sido. ¡Gracias a todos los que lo hicieron especial! ¡No puedo esperar al 2024!”, dijo el ex One Direction.

Carlos Rivera

“Feliz año nuevo!!!! Que venga un 2024 lleno de bendiciones y sueños cumplidos!!!”.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: