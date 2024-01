Silvia Pinal salió del hospital y Alejandra Guzmán aclaró: “Ella está feliz y no tiene depresión”

“Disculpa la palabrota... hijos de su pu&%&$% madre, a huevo”, compartió Alejandra Guzmán al saber que su madre Silvia Pinal ya podría salir de hospital antes de que finalizara el año.

La hija de la diva mexicana charló con los medios al arribar al hospital este sábado e informó que su madre saldría para descansar en casa, luego de una semana bajo estricta supervisión médica.

“Ahora, ya es atenderla, quererla, poner toda la casa y todos los cambios que necesita ella”, explicó la cantante.

Alejandra Guzmán negó los rumores del posible cuadro de depresión que enfrentaba su mamá, “¡Nombre, qué deprimida ni nada! Ella está feliz, no tiene depresión, sino tuvo influenza con neumonía, pero eso... imagínate a los 93, siempre ha sido sana”, dijo.

Refuerzan los cuidados

Silvia Pinal ya se encuentra en su casa, donde se han modificado algunas cosas para que la actriz pueda recuperarse de sus vías respiratorias.

“Compraron algo para para sus flemas. Tenemos que cuidar mucho su manera de comer para que no se le vaya al pulmón otra vez, porque se llama (...) cuando es una broncoaspiración (paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias). Queremos evitar que se le vaya el alimento a un pulmón, por eso come solo papillas, pero va muy bien y come muy bien. A ella ya le quitaron la sonda, el catéter, ya está libre de sondas”, puntualizó.

