Bad Bunny despide el 2023 con una fuerte indirecta para Kendall Jenner: ¿Fue ese el motivo de la ruptura?

La relación entre Bad Bunny y Kendalll Jenner fue una de las más inesperadas del 2023. No soportó ni siquiera un año, ya que fuentes cercanas a ambos confirman que terminaron justo antes de las primeras campanadas del 2024.

Los motivos de la ruptura aún no están claros. Sin embargo, una acción del reggaetonero puertorriqueño parece aclarar un poco las dudas.

A través de sus diferentes plataformas digitales, Bad Bunny lanza un nuevo tema promocional, que por ahora pasa a ser parte de su nuevo disco, llamado Nadie Sabe lo Que Va A Pasar Mañana.

También te puede interesar: Bad Bunny se avienta de un edificio y es salvado por Spider-Man

Esta canción tiene dos cosas extrañas: su título y que antes no había sido lanzada con el disco, cuando fue publicado el 13 de octubre del 2023. De hecho, gran parte de esos tenían indirectas positivas hacia la relación de pareja que ambos comenzaron a sostener desde febrero del año pasado.

Ahora, esta nueva canción que se llama “No me quiero casar” deja a todos los seguidores del “Conejo Malo” sorprendidos por el contenido de su letra, que dicen que va dirigida a Kendall Jenner, y que una supuesta idea de matrimonio pudo haber sido el detonante para que ambos terminaran.

“Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar, je. Mi vida está cabrona, hey. Yo no me quiero casar”, dice una parte del tema del boricua. Dejamos a continuación la canción para que sean ustedes quienes juzguen el mensaje que quiso enviar Bad Bunny.