Decenas de series de anime se unen a los estrenos de enero en Crunchyroll

6 de enero

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES - Temporada 2 (A-1 Pictures)

¡Los Divinos Visionarios hacen su llegada en la nueva temporada de MASHLE: MAGIC AND MUSCLES! Nacido sin magia en un mundo de magos y magas, Mash vive oculto en el bosque. Pasa sus días haciendo pesas y ganando músculo para poder defenderse de los magos. Pero cuando descubren su identidad, se ve obligado a ir a la Academia de Magia para demostrar su valía. ¿Su plan? Convertirse en un mago de élite, un Visionario Divino, ¡usando solo sus músculos!.

Blue Exorcist -Shimane Illuminati Saga- (Studio VOLN)

En el mundo existen Assiah, el territorio de los humanos, y Gehenna, el territorio de los demonios. Aunque normalmente estas dos dimensiones no suelen cruzarse, el que los humanos hayan conseguido poseer sustancias materiales hace que estos se adentren en el mundo material. Pero entre los humanos hay quienes pueden exorcizar a dichos demonios: los exorcistas.

Kingdom - Temporada 5 (Pierrot and Studio Signpost)

Aunque inicialmente empezaron mal, Zheng y Xin crecieron y se volvieron camaradas. Zheng está luchando para unificar los estados beligerantes de Qin, mientras Xin asciende hasta convertirse en un gran general. Sus ambiciones cambiarán la historia para siempre.

The strongest tank’s labyrinth raids (STUDIO POLON)

Rud, un escudero con una defensa de 9999, la más alta jamás conocida, sirve de tanque al grupo de héroes en sus incursiones por los laberintos. Su objetivo es encontrar un tesoro escondido en uno de los laberintos que puede conceder cualquier deseo, y usarlo para curar la enfermedad de su querida hermana pequeña... pero el tiránico héroe le echa de repente del grupo, diciendo que su habilidad es “inútil”. Así que Rud emprende el camino de vuelta a su ciudad natal. Por el camino, salva a una joven, y ella le revela la verdadera naturaleza de su habilidad... ¡que resulta ser increíblemente poderosa! Esta es la historia de las aventuras de Rud, un tanque con la defensa más alta de la historia y una habilidad sin igual.

7 de enero

Mr. Villain’s day off (Shin-Ei Animation and SynergySP)

El hombre conocido como General dentro de una organización villana que planea apoderarse del mundo suele luchar a muerte contra los Rangers que protegen la Tierra...Pero hoy es su día libre.Para curar su alma cansada de trabajar tan duro todos los días, va al zoo a ver pandas y a la tienda de comestibles a comprar helado. Veremos cómo cierto villano consigue disfrutar al máximo de sus días libres en esta comedia que te curará el alma.

Doctor Elise: the royal lady with the lamp (MAHO FILM)

Aoi Takamoto, como doctora, compensa sus pecados de una vida pasada como la malvada princesa Elise y dedica su vida a salvar personas. Pero un accidente fatal interrumpe su expiación y de repente regresa a su vida anterior, ¡diez años antes de su muerte! ¿Su previsión y brillantez médica la ayudarán a cambiar su pasado y sanar un imperio enfermo, o el destino está condenado a repetirse?.

8 de enero

‘Tis time for “torture,” princess (Pine Jam)

Mientras la guerra entre el Ejército Imperial y Hellhorde hace estragos, la Princesa, a pesar de ir armada con su mítica espada Excalibur, es capturada y encarcelada. ¿A qué tipo de tortura se enfrenta a manos del principal interrogador de demonios? Esponjosas tostadas recién horneadas. ¡Ramen caliente y humeante! ¡Oh, la humanidad! ¿Podrá la princesa soportar estos tormentos y mantener a salvo los secretos de su reino?.

11 de enero

The witch and the beast (Yokohama Animation Laboratory)

Todo comenzó con los 17 “Orígenes”, cuyos poderes se transmitieron a personas que todavía existen en todo el mundo hoy en día. Un hombre cargando un ataúd y una niña con ojos de bestia aparecen en un pueblo. La niña fue maldecida una vez por una bruja y ahora la busca para deshacer la maldición. ¿Es la bruja que aparece ante ellos la presa que estaban buscando? ¿Y cómo se puede deshacer la maldición? Esta búsqueda de venganza contra una bruja malvada comienza cuando la bestia captura a la bruja. ¡Esta magnífica e intensa fantasía oscura comienza ahora!.

12 de enero

The weakest tamer began a journey to pick up trash (STUDIO MASSKET)

Las estrellas lo son todo y otorgan habilidades a los domadores. Por eso, cuando Ivy nació sin una, su pueblo lo consideró un mal presagio. Ahora, desterrada, lleva una vida solitaria recogiendo basura para sobrevivir. Hasta que se hace amiga de Sora, un pequeño y débil slime, en el bosque. Juntos se embarcan en un conmovedor viaje de supervivencia, e Ivy descubre que es mucho más que una niña sin estrellas.

14 de enero

Chibi Maruko-chan (Nippon Animation)

Conoce a Maruko, una dulce colegiala con una gran dosis de curiosidad (¡y pereza ocasional!). Su vida transcurre en una acogedora ciudad junto a sus cariñosos padres, abuelos y hermana. Maruko tiene un grupo de amigos leales, entre ellos su mejor amiga, Tama-chan, pero su juguetón y cariñoso abuelo es el centro de todo. La vida nunca es aburrida en esta encantadora serie.