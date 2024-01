Mariana Echeverría mantiene la esperanza de convertirse en madre, a pesar de que hace poco sufrió la pérdida de dos bebés que esperaba con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, no obstante, la presentadora estaría considerando otras opciones.

La conductora de televisión ha llamado la atención de sus seguidores por los momentos complicados que atravesó; sin embargo, recientemente generó polémica en redes sociales al emitir su opinión sobre la adopción de un bebé.

Jiménez Óscar Jiménez y Mariana Echeverría anunciaron su embarazo en redes sociales hace unas semanas I Redes

Mariana Echeverría genera indignación al opinar sobre la adopción

En medio de un encuentro con medios de comunicación, Mariana Echeverría fue cuestionada sobre su intención de convertirse en madre, tomando en cuenta las complicaciones que enfrentó, por lo cual reflexionó sobre la adopción.

“Sí, me pasó por el mente, pero la adopción es muy complicada. Tengo amigos que han adoptado, que al final, la madre alimenta al bebé de todo. Drogas, comida, salud, todo eso recibe el bebé”, explicó.

Mariana Echeverría Instagram @marianaecheve

Pese a que la conductora evitó hacer una comparación, de manera indirecta se refirió de la misma manera a la adopción de un perrito y a la de un niño, señalando que suele ser complicado, no solo por los trámites, sino también por las implicaciones de los padres biológicos.

“Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es igual como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños, todos los niños quería morder. No sabes los traumas que pueda tener un niño. No lo descarto, pero sí es un proceso muy complicado que tendría que verlo, platicar con más personas que han adoptado y ver cómo es el proceso”, agregó.