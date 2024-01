¿Cuáles son los conciertos más esperados en México en 2024?

El 2024 promete ser un año lleno de música y espectáculos en México, con la llegada de artistas nacionales e internacionales que ofrecerán conciertos inolvidables. Así que lo mejor es dejar algunos ahorros para no perder tiempo al momento de que las boleteras ofrezcan los precios de cada uno de estos espectáculos.

Algunos de los conciertos más esperados son:

Coldplay

La banda británica regresa a México después de ocho años con su gira Music of the Spheres, que incluye un show en el Estadio Azteca el 15 de marzo. Los fans podrán disfrutar de sus éxitos más recientes, así como de sus clásicos de siempre.

Shakira:

La cantante colombiana vuelve a los escenarios con su tour El Dorado, que la llevará por varias ciudades de México entre abril y mayo. Shakira interpretará sus canciones más populares, desde Hips Don’t Lie hasta Me Gusta, pasando por sus colaboraciones con Maluma, Black Eyed Peas y Anuel AA.

Alejandro Fernández:

El Potrillo celebrará sus 30 años de carrera con una gira especial que recorrerá todo el país. El cantante mexicano deleitará a su público con sus temas más emblemáticos, como Me Dediqué a Perderte, Como Quien Pierde una Estrella y Hoy Tengo Ganas de Ti.

Metallica:

La legendaria banda de metal hará vibrar a los amantes del rock con su gira WorldWired, que tendrá una parada en el Foro Sol el 22 de junio. Metallica tocará sus himnos más conocidos, como Enter Sandman, Nothing Else Matters y Master of Puppets, además de algunas sorpresas.

Luis Miguel:

El Sol de México no podía faltar en esta lista, ya que se espera que anuncie pronto su nueva gira para el 2024. Luis Miguel es uno de los artistas más queridos y respetados en México, y sus conciertos son garantía de calidad y romanticismo. Aún no se sabe cuándo ni dónde se presentará, pero seguro que será un éxito.

Otros de los artistas en pauta están: Slash ft Myles Kennedy & The Conspirators, Twice, Morrissey, Karol G, Moderatto, blink-182, Madonna, Belanova, Iron Maiden.

