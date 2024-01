Daniel Medina demuestra su talento en producciones mexicanas

Daniel Medina se ha convertido en una de las promesas más sobresalientes dentro de la escena del entretenimiento, destacando por su carrera como actor de televisión, teatro y modelo en México.

El actor originario de Culiacán, Sinaloa ha trabajado en potenciar su carrera, por lo cual en 2023 se involucró en uno de los proyectos más populares, se trata de la serie ‘Pacto de silencio’, la cual se estrenó el pasado 11 de octubre por la plataforma de Netflix.

‘Pacto de Silencio’ narra la historia de una joven influencer que intenta involucrarse en la vida de cuatro mujeres poderosas, con el objetivo de conocer las claves en su pasado, especialmente sobre su nacimiento y sus padres biológicos.

En el elenco de la famosa serie destacan actores como Kika Edgar, Camila Valero, Marimar Vega, José Manuel Rincón, Martín Barba, Chantel Andere, Adriana Louvier, entre otras personalidades que se sumaron a uno de los proyectos más populares de Netflix en México.

'Pacto de silencio' cuenta con el talento de algunas de las estrellas más famosas de México | (Cortesía de Netflix)

Para Publimetro, Daniel Medina compartió su experiencia al involucrarse en el exitoso proyecto de Netflix, sobre el rumbo que tomará su carrera como actor, además de los planes que tiene para continuar en este 2024.

¿Cómo te sientes por el éxito que ha tenido Pacto de silencio?

“Todavía estoy como dormido, como que no me la creo, obviamente es padre sentir el recibimiento de la gente, pero sigo dándome cuenta de lo que se ha logrado, porque se logró posicionar en los primeros lugares de la plataforma y eso es un claro ejemplo del éxito, de lo que le está gustando a la gente”.

¿Por qué decidiste entrar al proyecto de Netflix?

“Creo que fue por el punto de vista que tiene Gustavo, tiene muchos valores que comparto, por ejemplo, el hacer todo lo posible por la gente que amas, el querer hacer lo correcto, como que es muy apegado a mi y al ser una persona que ama creo que lo mueve mucho eso y me llamó la atención”.

¿Cómo fue personificar a Gustavo?

“Tuve varias pláticas con el director para la concepción del personaje, el equipo me apoyó mucho sobre cómo queríamos ver a Gustavo, me dijo el director, Gustavo es un abogado que busca el bien y su peculiaridad es que está enamorado de otro hombre, pero eso no lo define, sino que busca hacer lo correcto y dar lo mejor por los seres que ama y de ahí partimos y creo que al final se logró”.

¿Qué significa en tu carrera?

“Este proyecto para mi significa una puerta, a lo mejor mucha gente no me conoce, pero tengo tiempo trabajando, estudiando, haciendo teatro. El hecho de que llegue una plataforma tan grande como Netflix, te abre una puerta para que más gente conozca tu trabajo, eso significa, una puerta”.

¿Cuáles son tus planes para 2024?

“Definitivamente seguir trabajando, quiero explorar el cine, cosa que no he hecho de manera profesional y seguir haciendo teatro, creo que todos los que hacemos actuación empezamos ahí y volver ahí es genial, sentir al público al instante es algo muy gratificante”.