Galilea Montijo: ¿Cuántos hijos quiere?

Galilea Montijo es una famosa conductora de televisión en México que ha expresado su deseo de tener una hija. La presentadora, que ya tiene un hijo de once años llamado Mateo, confesó en el programa ‘Hoy’ que le gustaría darle una hermanita a su pequeño. Sin embargo, también reconoció que no es fácil a sus 50 años y que ha tenido que recurrir a tratamientos de fertilidad para lograr su sueño.

Galilea dijo que no pierde la esperanza de quedar embarazada y que confía en la voluntad de Dios. Además, afirmó que se siente muy feliz con su familia y su carrera, y que no se deja presionar por las críticas o los comentarios negativos. La mexicana aseguró que tiene el apoyo de su novio Isaac Moreno, y que juntos enfrentan cualquier obstáculo.

“Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, (está) la opción de adoptar, de un vientre… No tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, reveló.

Un sueño de años

Para Montijo el sueño de tener una niña lleva tiempo. En una oportunidad hace 9 años, también manifestó querer una niña con Fernando Reina. En ese entonces mantuvo una alimentación sana y rutina de ejercicios constante, pero hasta ahora no ha podido concretar nada tampoco con su nuevo compañero. Sin embargo, siempre consideró a los hijos de su exesposo como parte de su familia.

Montijo es una de las figuras más queridas y populares de la televisión mexicana. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una referente del entretenimiento. Además de conducir el programa Hoy, también participa en otros proyectos como Pequeños Gigantes y Quién es la máscara. La presentadora ha demostrado que puede combinar su faceta profesional con su rol de madre y esposa, y que no renuncia a sus sueños.