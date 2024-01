Fallece David Soul, protagonista de la serie ‘Starsky y Hutch’

David Soul, famoso actor estadounidense que interpretó a uno de los personajes principales en la serie ‘Starsky y Hutch’, falleció el pasado jueves 4 de enero a los 80 años mientras se encontraba rodeado de su familia.

Tras la pérdida del actor, su esposa, Helen Snell, dio la noticia a través de comunicado que compartió de manera pública, con el objetivo de revelar los pormenores por los que atravesó en sus últimos días de vida.

“David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia”, compartió su esposa.

QEPD 🙏 David Soul “Starsky & Hutch” fue una de mis series favoritas de mi niñez! pic.twitter.com/y8BiPQnFCX — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 5, 2024

El resto de los miembros de la familia evitaron entrar en detalles sobre el tema, ya que planean afrontar la pérdida de Soul en privado, por lo cual solicitaron respeto para continuar con el duelo.

‘Starsky y Hutch’ marcó uno de los puntos más importantes en la carrera del intérprete, no obstante, también destacó por su versatilidad al interpretar a diversos personajes en otras producciones, como ‘Here Come The Brides’, ‘The Yellow Rose’, ‘Magnum Force’, entre otras.

Información en desarrollo...