“Me bloqueó”: Óscar Burgos pide disculpas al Alex Montiel por polémico video

Todo parece indicar que Alex Montiel y Óscar Burgos han roto todo tipo de relaciones, por un video donde se expone su supuesta infidelidad del youtuber que hace el personaje de Escorpión Dorado.

El nombre del actor de la máscara volvió a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez, Óscar Burgos, también conocido como el Perro Guamaro, reveló al exintegrante de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris, que su entonces amigo está muy enojado con él, al grado de bloquearlo de distintas plataformas.

“No me ha hablado. Yo le mandé un mensaje y creo que me cortó de todo, me bloqueó”, señaló Burgos.

“Si cometimos el error de subir sin ver qué había atrás, no fue adrede. Te ofrezco una disculpa, te quiero mucho, espero pronto poderte dar un abrazo”. — Óscar Burgos

El comediante regio reveló que Alex Montiel sigue muy molesto con él, por eso repitió varias veces que está muy apenado por el rumbo que tomaron las cosas.

Todo estas declaraciones se hicieron en el más reciente capítulo del programa Viejos lobos de Mar, donde Burgos expuso su distanciamiento con Montiel

¿Qué sucedió?

La esposa del comediante Óscar Burgos, Carolina Castro, compartió algunos videos durante un concierto de Peso Pluma en la Arena Monterrey, es ahí donde se ve a Alex Montiel muy cerca de la presentadora Fabiola Martínez.

“Fuimos a ver a Peso Pluma con él y con todo su equipo. Carito, como todas las chavas, se graba, graba a Peso Pluma, me graba a mí, yo también me grabo, pero no vimos qué había atrás. Y atrás estaba Alex Montiel con Fabiola, pero estábamos en un grupo grande”.

Óscar reveló que el youtuber Alex Montiel dejó de hablarle tras la polémica.

