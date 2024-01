Talina Fernández ya había soñado con quien sería su novio antes de conocerlo

Siete meses han pasado de la muerte de Talina Fernández, y han salido a la luz algunas anécdotas de vida. Tal ocurre con la sobrina del último novio de la comunicadora, José Manuel Fernández, quien cuenta cómo se desarrolló el amor entre ellos de manera inusual. Según ella, ‘La dama del buen decir’ soñó que conocería a un hombre con su apellido, por lo que pensaron que fue un regalo de su hija Mariana Levy para que la acompañara en sus últimos momentos de vida.

¿Cómo se conocieron Talina y Juan Manuel Fernández?

Mónica Cortina, sobrina de José Manuel Fernández, expresó a ‘Ventaneando’ que dos años antes de que la conductora muriera, su tío había querido poder relacionarse con alguien de la televisión. Pues, se dio la oportunidad y la mujer no dudó en pensar que el hombre era ideal para Talina y, al encontrarse con la presentadora en el supermercado, le contó sobre su familiar, quien cumplía con los requisitos que la artista quería reunir en un prospecto. Entre ellos estaban: tener más de 70 años, disfrutar del cine, salir a comer a restaurantes y, finalmente, no tener relaciones sexuales.

Cortina solo mencionó su nombre como José Fernández, y de inmediato Talina le informó que había tenido un sueño con un nombre llamado José Manuel Fernández, el cual era idéntico al nombre del tío de Mónica.

Ella siguió contando:

“Me dice: ´-Sí, ¿por qué no se vienen a tomarse un cafecito a la casa y me lo presentas? Y ahí viene lo bueno, me dice:´-¿Cómo se llama tu tío?´, le digo: ´-José Fernández´, y me dice: ´-No lo puedo creer, ayer soñé que conocía a un José Manuel Fernández´, y bueno, yo casi me caigo porque le dijo: ´-Pérate, es que se llama José Manuel´, yo sólo le dije José Fernández”, resaltó.

La unión de Talina con José Manuel duró poco, pero un año y medio fue suficiente para acompañarse y quererse como si se conocieran de toda la vida.