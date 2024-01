Yailin ‘la más viral’ lanza jabón íntimo en medio de controversias en redes sociales

Yailin “la más viral”, ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su propio jabón íntimo en medio de una serie de controversias en las redes sociales.

Yailin ha presentado su nuevo producto, un jabón íntimo llamado “Intivita”. Este producto está disponible en dos versiones y se vende a un precio accesible de $10 dólares cada uno.

Con este lanzamiento, la cantante busca diversificar su marca y ofrecer un producto relacionado con la higiene personal.

Yailin "la más viral" ha lanzado su propia línea de jabón íntimo para las partes íntimas de las mujeres, acompañado de un masaje que promueve el amor propio. Este es su más reciente proyecto empresarial, que tiene como objetivo brindar cuidado y bienestar a todas las… pic.twitter.com/Jm2UfJDmI8 — lemodetvmagazine (@lemodetvmagazin) January 4, 2024

En su publicación en Instagram, que ahora ha eliminado, Yailin transmitió un mensaje de superación y fortaleza:

‘’Siempre que me caigo me levanto porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de TODO. Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de ustedes lo logramos. Chivirikas aquí está mi jabón disponible en mi link, gracias por su apoyo incondicional. @intivitalaflor’'

Cabe recalcar que, a día de hoy, la cuenta @intivitalaflor también está eliminada.

Este lanzamiento del jabón íntimo se produce en medio de una serie de controversias en las redes sociales. La más destacada es la confirmación de la ruptura de la relación entre Yailin y el rapero Tekashi 6ix9ine.

Tekashi afirmó que él la mantenía económicamente, lo cual generó especulaciones sobre el manejo financiero de la cantante. Además, el rapero publicó una foto comprometedora de Yailin en su perfil de Instagram, lo que desencadenó acusaciones y señalamientos entre la expareja

Reacción del público en redes sociales