5 Seconds of Summer anuncia nuevo álbum y tour mundial

La banda de pop rock australiana 5 Seconds of Summer o 5SOS conformada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin, estaría trabajando en su próximo álbum de estudio, al igual que en un tour o gira mundial.

La banda originaria de Sidney, Australia, 5 Seconds of Summer, fue formada el 3 de diciembre de 2011, integrada por Luke Hemmings el vocalista, Calum Hood en el bajo, Ashton Irwin en la batería y Michael Clifford en la guitarra y fue hasta 2012 que lanzaron su primer EP, el cual incluía el sencillo “Out Of My Limit”.

Durante la alfombra roja o red carpet del after party de los Golden Globes o Globos de Oro de este año, Luke Hemmings aprovechó para reunirse con varios medios, quienes no pudieron evitar preguntarle por el futuro de 5 Seconds of Summer.

La reportera preguntó, “¿Qué podemos de esperar de este año?”, a lo que Luke Hemmings respondió, “Estamos haciendo un álbum nuevo, habrá mucha música nueva para este año y también tendremos un tour en algún punto, haremos de todo este año”, dijo.

5 Seconds of Summer ofrecería concierto en México

Tras las declaraciones de Luke Hemmings se comenzó a especular que 5 Seconds of Summer regresaría a tierras mexicanas para ofrecer una serie de conciertos en las ciudades más importantes del país por lo que el anuncio se daría en la segunda mitad del año.

5 Seconds of Summer estaría trabajando en su nuevo álbum, el cual vendría acompañado de un tour mundial. / Foto: Getty Images (Rich Polk/Getty Images for iHeartRadio)

Cabe destacar que la última vez que 5 Seconds of Summer visitó México fue con la gira ‘No Shame’ donde ofrecieron conciertos en la CDMX, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, para la edición de 2023 del festival Tecate Pa’l Norte, la agrupación ofreció una presentación, por lo que desde ese momento, sus fans esperan con ansias su regreso.