Michael Bolton anuncia que tiene un tumor cerebral: cuál es el pronostico de vida que dan los médicos

El reconocido cantante y compositor Michael Bolton, de 70 años, compartió una noticia impactante con sus seguidores y el público en general. A través de un comunicado oficial, el artista reveló que recientemente le fue diagnosticado un tumor cerebral, lo que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia.

En sus propias palabras, Bolton expresó: “justo antes de las fiestas, se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requería una cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito”.

El artista, conocido por éxitos atemporales y una carrera que abarca décadas, anunció que tomará un “descanso temporal” para enfocarse en su recuperación. Este periodo de pausa implica la suspensión de algunos de sus conciertos programados.

En el mismo comunicado, Bolton compartió su pesar por la necesidad de decepcionar a sus admiradores, mencionando: “Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un espectáculo, pero no duden que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto”.

Lo positivo del caso es que tal parece que el tumor no avanzó lo suficiente como para cortar su carrera. Según dice él mismo, la recuperación está bien encaminada y más temprano que tarde estará de nuevo en los escenarios.

Michael Bolton es un ícono de la música pop y balada, nacido en New Haven, Connecticut. Tiene una carrera que se extiende por varias décadas y ha dejado una huella imborrable en la industria musical.

Bolton saltó a la fama en la década de 1980 y ha mantenido su estatus como uno de los intérpretes más respetados y queridos. Con una voz distintiva y emotiva, ha entregado inolvidables baladas como “How Am I Supposed to Live Without You”, “Said I Loved You... But I Lied”, y su versión de “Time, Love and Tenderness”.

A lo largo de su carrera, ha cosechado premios y reconocimientos, incluyendo dos premios Grammy. Su impacto en la música pop y romántica perdura, y sus seguidores esperan ansiosos su pronta recuperación para volver a disfrutar de su talento sobre el escenario.