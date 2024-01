Poncho de Nigris enciende la polémica al confesar que “educa” a sus hijos aplicando castigos con violencia

Una delicada confesión ha salido de la voz de Poncho de Nigris, en su podcast titulado “Viejos Lobos de Mar”. Durante uno de los episodios más recientes, el actor, empresario e influencer dice abiertamente que ejecuta “correctivos” con “nalgadas” para educar a sus hijos.

En su interacción con los micrófonos de su propio podcast, Poncho de Nigris se muestra orgulloso por el método que usa para castigar a sus hijos, y al mismo tiempo expresa que no le importa lo que piensen los demás de sus palabras, o como puede repercutir esta confesión a su imagen.

“Es un correctivo, a Ponchito le di, y lo voy a decir públicamente, me vale mad** lo que piensen, cada quien educa a sus hijos como quiere, yo sé que es una nueva generación y es una nueva educación de platicar, ¿qué te parece si haces esto?, me gustaría que…, controla tus emociones, respira y cuenta hasta diez, eso lo hace Marcela y se le montan los niños, no hacen caso en muchas cosas”, dijo Poncho, según reseña el portal Milenio.

También te puede interesar: Poncho de Nigris ya no soporta que su mamá esté criticando siempre a su familia

“Dos veces le di nalgadas, unas nalgaditas para que no se te monte y con eso tuve, me tocó darle una a los tres años y otra a los cuatro años para que respete a su mamá, para que respete a su hermana, para que sepa que no se debe tocar a las mujeres”, explica De Nigris en el podcast.

Y añade: “De repente le habla mal a una de las chicas que nos ayudan en la casa, muy chingoncito, haz de cuenta desde arriba dice ‘hey, tráiganme agua’ y yo le digo ‘estás pend***, tienes siete años, baja por agua, tu no vas a estar dando órdenes en la casa”, señaló.

Las declaraciones de Poncho generaron opiniones encontradas en las redes sociales. Internautas criticaron el método de violencia que, según estudios científicos, lo único que hace es sembrar miedo y transformar a los niños en personas violentas en el futuro.