Analizan el lenguaje corporal de Maryfer Centeno y la califican de narcisista y mentirosa

Maryfer Centeno se ha vuelto famosa por analizar el lenguaje corporal de varios famosos, lo que ha hecho que sea invitada a varios programas y que los videos de sus análisis generen expectativas cada vez que explota un escándalo.

Pero en esta oportunidad fue a ella a quien le realizaron un análisis de su lenguaje corporal, sin embargo, el grafólogo que lo hizo la puso de ejemplo de alguien narcisista y mentirosa.

El video que analizó el grafólogo fue el que compartió recientemente Maryfer Centeno donde habla de su anécdota con Carlos Bremer, el empresario que falleció hace unos días.

¿Maryfer Centeno es narcisista?

“Ok, aquí lo que vemos es una persona narcisista. Una persona que va a aprovechar cualquier momento, no importa que sea la muerte de alguien que todavía esté calientito, para llamar la atención, para tratar de hacer que todo se trate de ella”, empezó a decir el grafólogo sobre Maryfer Centeno.

Y añade: “Observen cómo todo se trata de ella: ‘yo sí tengo una historia con Carlos Bremen’. O sea, ‘yo sí tengo, ustedes no, por lo tanto, yo soy superior a ustedes’”.

Con respecto a la mentira que dijo Maryfer Centeno, el grafólogo profesional aseguró que se notaba, pues ella dejó de mirar directamente a la cámara. “Observen como ella está viendo la cámara, ella está cómoda contando su historia y de repente, miren, voltea la mirada. Esto es un claro ejemplo de que está mintiendo. No se siente cómoda al mentir y por eso deja de ver la cámara”.

El video del usuario de TikTok @Elandrewww fue quien compartió este análisis que ya acumula más de un millón de vistas. La grafóloga ya habló sobre ello en un reciente video.

Si bien Maryfer Centeno no le contestó directamente al grafólogo, ya que le respondió a un usuario que le preguntó sobre ello en uno de sus anteriores videos, y dijo que le han dicho muchas cosas en su carrera, pero no puede negar que no sea narcisista, porque según ella, todos lo somos un poco, aunque explicó que el motivo por el que no miraba directamente a la cámara, era una manera para ordenar sus ideas.