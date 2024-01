“Estás odiando a la persona equivocada”, Andrea Legarreta responde a Anette Cuburu

Andrea Legarreta no se quedó callada y respondió los señalamientos que Anette Cuburu hizo en su contra, después de que fuera cuestionada por los medios de comunicación afuera de Televisa San Ángel.

Andrea Legarreta Instagram: @andrelegarreta (Instagram: @andrelegarreta)

“Está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con El Negro (Raúl Araiza). No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie y quien le haya dicho. por favor que le aclare que le mintieron, porque ella vive odiando a la persona equivocada”.

Además, Andrea le mandó un mensaje, “yo lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón por sus hijitos, por su familia, por ella. Deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas, y además de una manera injusta”.

¿Qué dijo Anette Cuburu de Andrea Legarreta?

Hace unos días se dio a conocer un video en el que la exconductora de Venga la Alegría arremetía en contra Legarreta y la productora Carmen Armendáriz.

“Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Por eso les va como les va, porque en la vida si eres mala persona, te va mal”, dijo Cuburu en entrevista con Ana María Alvarado.

Anette-Cuburu-969x1024.jpg

Andrea Legarreta aclara paternidad de su hija

La conductora de Hoy también aclaró los rumores que la vinculan sentimentalmente con un ejecutivo de Televisa y defendió de su hija Nina, tras los rumores que afirman que la joven es producto de una relación extramarital.

“A mí ya que me pongan nombres nuevos, ya me han inventado a quien sabe cuántos amantes de todo Televisa, ejecutivos, ex presidentes; O sea, hay un afán de querer ensuciarme. Soy una persona que tiene errores, pero de ahí a ser alguien que quiere ir a ocasionarle un daño”.

Finalmente Andrea le pidió a Anette Cuburu mostrar pruebas de sus declaraciones, a ella y a cualquier persona que asegure tenerlas: “ella afirma y confirma que tiene pruebas: no solo ella, quien sea que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres y apellidos, que saquen fotos; lo que tengan, de verdad, no van a encontrar nada”, finalizó.