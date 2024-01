¿Quién es Gigi Saul Guerrero?, ‘la muñeca del terror’ que se destaca como directora de cine en México

Gigi Saul Guerrero es una de las realizadoras mexicanas con mayor éxito hasta el momento. Conocida como ‘la muñeca del terror’, es una de las pocas mujeres que se ha dedicado a explorar los caminos del cine de este género, abriendo paso a una etapa nueva que poco a poco sigue aportando a la gran pantalla.

Nació el 27 de febrero de 1990 en la capital azteca. Tuvo la oportunidad de dirigir la serie web de terror del 2017, ‘La Quinceañera’. Actualmente tiene 33 años y un camino de sueños por cumplir en el mundo audiovisual.

Ahora, colaboró con los directores Demian Rugna, Eduardo Sánchez y Alejandro Brugués para producir la colección ‘Satanic Hispanics’.

En una entrevista exclusiva para la revista ‘People en Español’, la actriz con más de 29 mil seguidores en Instagram, también ha dirigido episodios de ‘The Purge’ y ‘La Antología Into the dark’, comentó sobre las expectativas de la película que consta de cuatro relatos: “También lo vi”, “Aterrados”, “Nahuales” y “The Hammer of Zanzibar” y está disponible en salas de cine.

En diversas oportunidades, Gigi recomendó ver la cinta y expresó: “Satanic... no solo es una antología de terror para disfrutar, es una película hecha y contada con pura sangre latina. Una película única que muestra que todos los latinos somos y sentimos diferente, y todos nosotros de raza latina proyectamos diferentes creencias. Y esta película tiene la pasión y dedicación de cineastas independientes latinos!”, agregó.

Anécdotas del rodaje

En medio de tantas escenas, se vivieron diferentes anécdotas, pero una de las más importantes fue: “Grabar el ritual loco de los Nahuales en la selva de Nanciyaga. No hay lugar como este. Tuvimos que pedir permiso a los Chamanes que viven ahí para poder tener nuestro rodaje, y antes de grabar la primera toma nos juntamos todos para hacer un ritual de permiso y bendición. Cuando escuchas nuestro segmento todos los sonidos son reales de los animales en la selva”, añadió.