Recordada actriz de Baywatch diagnosticada con cáncer a sus 51 años

La reconocida actriz Nicole Eggert, mundialmente conocida por su papel en la icónica serie Baywatch, reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de mama a la edad de 51 años. La noticia ha conmovido a sus seguidores, quienes la recuerdan por su talento y carisma en la pantalla.

Nicole Eggert confesó que inicialmente pensó que los síntomas que experimentaba eran parte de la menopausia, pero ante el persistente dolor y palpitación, decidió consultar a su médico de cabecera.

En una entrevista reveladora, la actriz compartió el momento en que recibió la noticia del diagnóstico: “Realmente me dolía y palpitaba. Fui inmediatamente a ver a mi médico de cabecera y ella me dijo que tenía que ir inmediatamente a que me lo revisaran”.

La actriz, conocida por su franqueza y valentía, expresó sus sentimientos respecto al diagnóstico: “Definitivamente puedo sentirlo. Está allá. Es necesario sacarlo. Entonces es solo una cuestión de: ¿tengo que hacer el tratamiento antes de la cirugía, o pueden realizar la cirugía y luego yo hacer el tratamiento después?”, dijo según reseña Page Six.

Nicole Eggert ha decidido compartir abiertamente su experiencia con el cáncer de mama, no solo para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, sino también para brindar apoyo a aquellos que puedan estar pasando por situaciones similares.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo de sus colegas de la industria del entretenimiento y de sus admiradores en todo el mundo. Mientras Eggert se prepara para enfrentar el tratamiento y la cirugía, su valentía en compartir su historia se destaca como un recordatorio de la importancia de la salud y la solidaridad en momentos difíciles.

La comunidad le envía sus mejores deseos a Nicole Eggert, esperando una pronta recuperación y alentándola en su lucha contra esta enfermedad.