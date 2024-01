Selena Gomez se destapa y publica una foto en la que se come a besos a su nuevo novio

En una de las galas más esperadas del año, los Golden Globes 2024, Selena Gomez sorprendió a sus fans al hacer su primera aparición pública con su nuevo novio, Benny Blanco. La pareja no solo acaparó miradas con su presencia en la alfombra roja, sino que también compartió un momento apasionado que no pasó desapercibido.

Selena Gomez, nominada por su destacado trabajo en “Only Murders on The Building”, no dudó en compartir la felicidad de la noche a través de sus redes sociales. En una publicación de sus historias de Instagram, la cantante y actriz publicó una foto donde se le ve compartiendo un apasionado beso con Benny Blanco durante la gala.

Con la imagen que hizo enloquecer a sus seguidores, Gomez acompañó la publicación con un mensaje revelador: “Yo gané”. La declaración no solo resalta su alegría por la nominación, sino que también parece ser una afirmación de su éxito personal y sentimental al lado de su nuevo novio.

El beso apasionado capturado en la foto no pasó desapercibido, generando comentarios efusivos de los fanáticos en las redes sociales. La pareja, que ha mantenido su relación en privado en gran medida, eligió los Golden Globes para hacer su primera aparición pública, marcando un hito en la vida amorosa de Selena Gomez.

El sitio Indie 505 recoge la declaración de la artista y destaca la referencia a su nominación, subrayando el logro profesional de Gomez en la serie “Only Murders on The Building”. La combinación de éxito en su carrera y la felicidad evidente en su nueva relación ha consolidado a Selena Gomez como una figura destacada en la noche de los Golden Globes 2024.

Selena Gomez en Instagram Stories: “Yo gané” pic.twitter.com/ykoe0k6dIo — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

Los fans de la talentosa artista y de la pareja expresaron su apoyo y emoción en las redes sociales, celebrando tanto sus logros profesionales como su dicha personal. Sin duda, Selena Gomez sigue siendo el centro de atención, tanto en el escenario como fuera de él.