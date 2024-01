Actor de “Anatomía de una Caída” fue acusado de abuso

“Anatomía de una Caída” pasó de ser la película que todos hablaban por arrasar en los Globos de Oro 2024, a verse envuelto en un escándalo de abuso sexual por uno de sus actores.

La trama del filme gira en torno a una mujer que es acusada de haber asesinado a su esposo, quien fue interpretado por el actor y director francés, Samuel Theis.

A finales de julio de 2023, el actor recibió una denuncia por abuso sexual, por lo que se empezó una investigación preliminar y en noviembre se convirtió en una demanda civil.

Samuel Theis habría abusado de un técnico

Los acontecimientos del presunto abuso no sucedieron durante las grabaciones de “Anatomía de una caída”, sino en otra cinta que Samuel Theis estaba dirigiendo y que lleva por nombre “Je le jure” (Lo juro).

Un técnico de 27 años de edad, aseguró que el actor y director francés lo forzó a tener relaciones sexuales en un apartamento que la producción había alquilado, después de que se llevara a cabo una fiesta con todo el equipo.

La producción de la película francesa al ser notificada del abuso, le solicitó a Samuel Theis que dirigiera la película a distancia y que diera órdenes a través de intermediarios para que así no tuviera contacto directo con el resto del equipo.

El técnico aseguró que le envió un mensaje al actor para decirle que se sentía abusado, mientras que este aceptó que ambos habían tenido sexo oral consensuado después de la fiesta.

Samuel Theis expresó hace poco que no se había enterado de la demanda civil hasta que la noticia empezó a ser compartida por los medios, ya que ni siquiera ha sido interrogado por los investigadores del caso.

La producción de “Anatomía de una caída” todavía no se ha pronunciado sobre este caso, aunque lo más probable es que no lo hagan porque no tiene que ver con el caso, más allá de que Samuel Theis actuó en ella, aunque algunos creen que eso podría costarle los Oscar que pueda llegar a ganar.