Dani Flow ofrece disculpas por su verso que hace apología al abuso infantil

A raíz de todo el revuelo que generó los comentarios de Dani Flow sobre el feminismo y el caso de Nath Campos, se volvió tendencia el verso de una canción que realizó en 2019.

El verso en cuestión dice lo siguiente: “a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí”. Lo que ponía en evidencia que estaba a favor de acostarse con menores de edad, a pesar de que es un delito.

Dani Flow se mantuvo callado por todo el escándalo que causó su entrevista, pero al ver que la situación había escalado, quiso aclarar que ese tema no lo sacó ahora, sino hace unos años.

También te puede interesar:

Piden cancelar a Dani Flow por comentarios machistas y misóginos: ¿qué dijo?

Cancelan a Dani Flow por comentario pedófilo durante entrevista

¿Cuál es el video por el que YouTube censuró a Dani Flow?

Dani Flow asegura que el verso fue sacado de contexto

“Mi primer round de fama llegó con mis freestyles, improvisando comedia o morbo. Esta rima específica se hizo famosa en redes sociales, como muchas otras de las locuras que improvisé, pero está siendo recortada y presentada como si se trata de una declaración”, declaró Dani Flow en el video que publicó en sus redes sociales.

Sigan haciendo famoso a cualquier p3ndejo.

El Dani Flow hasta ped0filos salió.pic.twitter.com/TmYUABaD3l — Chismosote (@ChismosoteTV) January 8, 2024

Reconoce que fue muy irresponsable de su parte abordar de ese modo un tema tan delicado y aclara que: “el abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema”.

Dani Flow también dice estar arrepentido por los comentarios que emitió hace poco sobre el movimiento feminista, comenta que debió buscar más información y promete hacerlo para el beneficio de su familia y el suyo propio, y afirma que el siempre ha apoyado a las personas que luchan por la igualdad de derechos.

Entre los comentarios que ha recibido, algunos de sus fans le expresaron apoyo y comprensión, mientras que otros aseguran que debería ser más cancelado que Yahritza y su Esencia, pues se metió con temas muchos más delicados y no con la comida.