¿Juan Gabriel y Rocío Dúrcal eran amigos?

A pesar de que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel tuvieron una amistad inicial tan cercana que incluso el Divo de Juárez la convirtió en la voz de ‘Amor eterno’, uno de los temas más destacados de su carrera, con el tiempo su amistad terminó rompiéndose. Todo comenzó en la década de los 70′s, cuando ambos colaboraron en un par de discos juntos, se habla de al menos seis, pero fue a mediados de los ochentas cuando su relación volvió a ser como antes.

De acuerdo con rumores, hubo muchas diferencias entre ellos y algunos apuntan a sus disqueras. Además, hay una versión que indica que la española se enojó con su amigo porque este le envió cámaras de televisión a Puerto Vallarta para grabar el video musical de ‘La Guirnalda’, con el fin de averiguar qué estaba haciendo la cantante.

La situación generó un gran conflicto entre ellos, ya que a pesar de que Rocío Dúrcal expresó su descontento hacia Juan Gabriel, ninguno de ellos ofreció una disculpa, lo que provocó una ruptura definitiva en su relación. Sin embargo, en 1997 volvieron a unir sus voces en el disco ‘Juntos otra vez’, pero según Gustavo Farías en el programa ‘Suelta la sopa’, la portada tuvo que ser realizada con Photoshop debido a que no pudieron encontrarse por su enemistad.

“Cuando fue la presentación del disco no se hablaron. Él salía del lado izquierdo, ella salía del lado derecho. Ensayaron, super profesionales en el escenario, sonrieron, pero termina el show. Incluso en la rueda de prensa después del show, ahí está el señor Alberto sentado en la mesa y no salía Rocío, y el señor Alberto no estaba muy contento”, agregó. De igual manera, negó la versión que decía que el Divo y su mejor amiga se pelearon porque él tenía un supuesto romance con el esposo de la española, asegurando que esto era solo un chiste de prensa.

¿Hubo algún contacto al final?

Los hijos de la siempre Rocío manifestaron que ni en sus días más duros, el cantante se acercó a ellas para tener razones de su madre, ni tampoco vía telefónica.