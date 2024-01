Jennifer Lopez se burla de sus relaciones fallidas en un videoclip

Han comenzado todos los preparativos para el estreno de “This Is Me... Now” de Jennifer, precisamente con el esperado lanzamiento de su single de debut, “Can’t Get Enough”, en compañía de un peculiar video que de inmediato llamó la atención de sus seguidores, al señalar que es una especie de burla a sus relaciones pasadas que no funcionaron.

El nuevo material discográfico cuenta con una crudeza, vulnerabilidad y honestidad, creando una poderosa oda al viaje de curación de la cantante y a su eterna creencia en los finales de cuento de hadas; lo cual ha generado mayor interés en sus seguidores, tomando en cuenta que forma parte de su gran regreso a la música.

Jennifer Lopez se burla de sus relaciones fallidas

El regreso musical de la intérprete ha generado emoción a nivel internacional, por lo cual aprovechó toda la euforia existente para lanzar el videoclip de su nuevo tema, en el cual se caracterizó de una novia en situaciones distintas, haciendo referencia a sus tres matrimonios con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony.

El video musical que ya suma más de 160 mil reproducciones en YouTube hace un recuento por el pasado amoroso de Jennifer Lopez, quien habría transformado todos los comentarios negativos en una burla, ya que al ser una figura pública fue señalada constantemente por el final de sus relaciones.

Más sobre “This Is Me... Now”

El álbum es un tapiz de sonidos y emociones, en el que se mezclan a la perfección elementos del pop, el R&B y el hip hop para crear una fusión de géneros. La voz inconfundible de Jennifer Lopez se entrelaza a la perfección con melodías cautivadoras, ofreciendo una experiencia musical profundamente significativa.

Jennifer Lopez (Cortesía)

Jennifer Lopez ha creado una obra que va más allá de los límites de la música convencional, con la que colaboró con un elenco de productores exitosos, como Rogét Chahayed, Ángel López y Jeff “Gitty” Gitelman.

Jennifer Lopez (Cortesía)

Inspirado en el proceso de grabación, “This Is Me Now” evolucionó hasta convertirse en una experiencia musical, testimonio del talento que encarna Jennifer Lopez. El álbum, junto con su especial “This Is Me...Now: A Love Story”, se emitirá en streaming en Prime Video el 16 de febrero de 2024.