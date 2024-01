Nicola Porcella envió su apoyo a Paola Suárez pero un detalle se llevó las miradas y también las críticas

La amistad cercana de Nicola Porcella con Wendy Guevara tras participar en La Casa de Los Famosos, lo ha acercado a su círculo de amigas como las populares ‘Perdidas´ entre quienes se encuentra Paola Suárez, quien ha sido noticia en las últimas horas tras sufrir agresión física por parte de su novio José de Jesús.

Luego que Wendy diera a conocer el estado en el que se encuentra su amiga, distintos famosos se han volcado en mostrarles su apoyo y exigir justicia, como es el caso de Porcella quien a través de un live en su cuenta en TikTok habló sobre lo que piensa de la golpiza que recibió Suárez.

El exprometido de ‘La Perdida’ negó haberle causado los moretones en su rostro asegurando que estaban peleando y ella se golpeó con una lampara. Sin embargo, al ver el estado en el que se encuentra ella, son pocos los que han creído sus declaraciones.

Nicola Porcella habla de Paola Suárez pero lo critican por este detalle

Nicola Porcella se mostró totalmente enojado por la situación y hasta se mostró preocupado por la posibilidad de que algo así le suceda a Wendy quien al igual que su amiga es una mujer trans.

“Me dolió en el corazón y me dolió ver las fotos de Paola así, fuerza para que salga adelante. Me dio mucho coraje les soy honesto me dio mucha rabia, yo se que soy amigo de Wendy y para mi Wendy es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a ella”, dijo.

El influencer peruano que se ha posicionado como uno de los más queridos en México tras su paso por el reality show donde quedó de segundo finalista, se atrevió a retar al novio de Paola para que se atreva a hacerle a él lo mismo que le hizo a Suárez.

Nicola amigo cercano de Wendy mostrando su apoyo a Paolita Suarez después del terrible incidente que ella vivió este día🥹lo bonito que es ver cómo tantas personas se suman para mostrar su cariño y ayuda hacia ella🫶🏻 pic.twitter.com/F7oV2J06JR — Ale🇲🇽❤️ (@AlexaC096) January 11, 2024

“Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia por que para mi Paola es una gran mujer, mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido. Me gustaría encontrármelo a él y decirle, conmigo, porque no se hace eso y menos a una mujer”, dijo.

Porcella también habló sobre que una vez se enteró que el ahora ex novio de Paola le intentó robar por lo que insistió en que se haga justicia en su caso y remarcó su apoyo a la comunidad de mujeres trans.

“Tengo entendido que alguna vez le intentó robar su dinero y no es justo, sé lo que a ella le cuesta ganárselo, le mando muchas fuerzas, es una gran mujer se merece todo lo mejor del mundo y espero que se haga justicia, como tiene que ser, ese muchacho se merece la cárcel y nada más que eso, vamos a apoyarlos, basta de transfeminicidios y tanta violencia”, agregó.

Si bien muchos aplaudieron las palabras de Nicola, no se escapó de las criticas pues hay quienes consideran que solo intenta aprovecharse del momento para seguir dando de qué hablar y algunos fueron más allá al asegurar que está consumiendo sustancias estupefacientes debido al color de su nariz.

“Trae la nariz roja de tanta coca, de ahí su ansiedad”, “Uyyyy ya se empezó a meter perico ese muchacho! Tan bonito que venía creciendo”, “Amigo peruano no te cuelgues de la tragedia de los demás tu tienes nada de conocer a este personaje y ya quieres raja no se te cree nada amigo y no ayuda mucho a tus compatriotas que finjas”, han sido algunos comentarios.