El desgarrador mensaje de la mamá de Paola Suárez tras golpiza a su hija: “No se lo deseo a nadie”

A un día de haber anunciado su compromiso, Paola Suárez, mejor conocida por ser miembro de ‘Las Perdidas’ junto a Wendy Guevara, fue brutalmente golpeada por su novio José de Jesús C, ingresando de forma urgente al Hospital General Regional de León, Guanajuato.

El hecho lo dieron a conocer a través de una transmisión en vivo de Youtube (bajo el título: “En el hospital les cuento lo que me pasó”) en la que se ve a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ explicar lo sucedido a su amiga tan solo unas horas después de haber anunciado su compromiso, revelando también que Paola Suárez ya había sido anteriormente violentada por su novio.

“Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada... ni Evelyn ni nadie. Ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera”. Reveló Wendy Guevara.

Después, en sus redes sociales, ‘Paolita Suárez’ compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje en el que mostró los golpes en su rostro: “No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy a punto de perder el ojo, me quebrante 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”.

Novio de Paola Suárez da su versión

Hasta el momento, no se había hecho del conocimiento público, la serie de agresiones de las que había sido víctima Paolita Suárez, sin embargo, su novio salió a dar su versión asegurando que estaba bajo amenazas de la influencer y que los golpes que presentaba habían sido a causa de una lámpara, a esto sumó que interpondría una denuncia contra ella.

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”. Declaró José de Jesús C.

Madre de Paola Suárez rompe el silencio tras agresiones a su hija

Tras esta brutal agresión, la mamá de Paola Suárez rompió el silencio y comentó la serie de problemas que tenía la influencer con su novio, que es años menor que ella:

“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho, pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”.

Además, aseguró que este jueves planea viajar a León, para ver a su hija, quien está acompañada por sus hermanas Mayra y Salma. Sin embargo, rota y derramando lágrimas, Montse Suárez declaró: “Me estoy tragando mis corajes, mi impotencia, espero se recupere mi Pao porque el verla como yo la vi y verla como la vieron en su en vivo da mucha tristeza”.