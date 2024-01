Las Perdidas marcadas por la tragedia: abusos, discriminación, protagonismo y fama

Las Perdidas se han vuelto noticia desde aquel video que realizaron en 2017, en el que Wendy Guevara y Paola Suárez narraron cómo unos hombres las “abandonaron” en medio de la nada. El video se volvió viral con la frase: ‘Estamos perdidas, perdidas’. Ahí comenzó su popularidad, al combinar la tragedia con el humor.

Wendy Guevara, Paola Suárez, Kimberly Irene, y otras mujeres trans que se han sumado a su selecta comunidad, se han convertido en populares creadoras de contenido que han pasado por varios momentos en su vida, con la característica de utilizar las transmisiones en vivo para captar la atención y monetizar.

Siempre marcadas por el drama de su origen humilde y de cómo han transformado sus estilos de vida. Ahora, están en medio de un debate mediático, pues muchos señalan que tratan de normalizar que sus vidas sean parte del dominio público, sobre todo en las cuestiones del maltrato emocional.

Convertidas en la sensación de internet. Miles de seguidores, regalos, patrocinios de marcas y shows; sin embargo, su adolescencia difícil, el maltrato físico, la discriminación y abusos sexuales son elementos que han destacado desde que se volvieron famosas.

“Ellas vienen de un contexto sociocultural muy bajo, donde no hay educación ni conciencia en muchos sentidos por eso se hicieron famosas por ser así”, “Ojalá que esto le abra los ojos a la Paolita Suárez y vea que los novios si te aman no hacen eso”, “Es fácil juzgar, claramente tienen problemas de falta de amor u autoestima, escogen parejas tóxicas, si necesitan ir a terapia”, “Las próximas en ser golpeadas son Kimberly y Wendy, según vemos sus relaciones y sus parejas abusivas”, “Creo que ya sabemos que no es normal, pero es uy importante entender su contexto cultural”, comentaron algunos internautas ante lo que sucedido con las influencers de León, Guanajuato.

Cronología de polémicas y tragedias

1999

En edad preescolar, Wendy Guevara fue atropellada por una camioneta afuera de su casa, lo que resultó en lesiones severas y una recuperación prolongada, marcada por una estancia de seis meses en el hospital y la recepción de 86 puntadas en el cuero cabelludo. Tan solo tenía 6 años.

2004

Wendy Guevara fue objeto de abuso cuando apenas era un niño en cuarto grado de primaria, con aproximadamente 11 años de edad.

2017

Wendy Guevara y Paola Suárez se hicieron famosas por su video de Las Perdidas, que tiene un oscuro trasfondo.

2019

Wendy Guevara tuvo una pareja sentimental que casi la mata a golpes. ”Un día la dejó inconsciente en la calle afuera de un Oxxo, eran como las 3 de la madrugada, unos chicos iban saliendo del antro, la vieron, vieron que el chavo la estaba golpeando y el chavo en vez de revisar a ver si la habían desmayado, se fue, él corrió, se fue”, contó Paola para un programa de espectáculos.

2021

Kimberly La Más preciosa estuvo a punto de la muerte después de realizarse un aumento mamario, lipoescultura y varios procedimientos en San Luis Potosí. Tras ser internada en el hospital, aceptó que consumió drogas, aún cuando esa adicción casi le provoca la muerte.

Paola reveló en las redes sociales que atropelló a un hombre con su camioneta. Aprovechó sus redes sociales para grabar un video, luego del accidente.

2022

Luego de una presentación que ofrecieron en un centro nocturno de Guadalajara, Wendy y Paola protagonizaron una pelea y un zafarrancho que se hizo viral en plataformas digitales, donde se aseguraba que la amistad de las creadoras de contenido había llegado a su fin. Paola Suárez reconoció fue ella quien soltó el primer golpe y reconoció que el alcohol también fue clave para que ocurriera este enfrentamiento, pues comentó que se pone violenta cuando bebe en exceso.

2023

Paola, de Las Perdidas, acusó discriminación en un hotel de Acapulco por estar besando a su pareja en la alberca. La influencer acusó el trato que recibió en el hotel donde estaba hospedada con su novio de aquel entonces.

Wendy Guevara presenció el asesinato del ator Kevin Kaletry durante conferencia de prensa donde se presentaba una obra de teatro en la Ciudad de México.

2024

Kimberly La Más Preciosa habló sobre una adicción que tiene Óscar Barajas, aunque reconoció que ella pasa por lo mismo, pero en menos escala. Hace unos días estuvo en el centro de la polémica, pues asistió al cumpleaños de su mánager en Mérida junto a otros artistas y llevó a su esposo Óscar Barajas, quien se puso impertinente luego de consumir alcohol y otras sustancias, por lo que protagonizaron una fuerte pelea en vivo que hizo pensar a muchos que el divorcio podría estar cerca.

Paola Suárez está hospitalizada tras una supuesta agresión de quien fuera su actual pareja José de Jesús Castro, quien un día antes le había pedido ser su esposa.