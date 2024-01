Premios Emmy: Todo lo que debes saber sobre el evento

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) organiza la esperada celebración de los Premios Emmy para reconocer lo más destacado de la industria del entretenimiento en la pantalla chica. En esta ocasión, la fiesta se retrasó debido a la huelga de actores y escritores que marcó varios meses del año anterior. Sin embargo, ahora todo está listo para que la ceremonia se lleve a cabo en un ambiente lleno de superestrellas, lujo y un aura que refleje las narrativas más imperativas de los últimos meses.

En sintonía con la temporada de premios, que incluye los recientes Globos de Oro, los premios del Sindicato de Actores, entre otros, hasta llegar a la cumbre que son los Premios Oscar, los Emmy reunirán lo mejor y más emocionante de las series que cautivaron a la audiencia en televisión o plataformas de streaming, compitiendo amistosamente por el reconocimiento.

Desde ‘Succession’ hasta ‘The Bear’, pasando por ‘The Last of Us y recordando el éxito de ‘Merlina’, las producciones televisivas más destacadas se enfrentarán por el reconocimiento.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Emmy 2024?

Este año, las pasadas huelgas provocaron que las distintas ceremonias de premios se apretujaran entre sí en cuanto a fechas. Por lo tanto, los Premios Emmy no se llevarán a cabo durante los días de fin de semana, como es costumbre. La ceremonia de los Primetime Emmy 2024 está programada para el próximo lunes 15 de enero a las 7 PM, hora central de México. El evento se llevará a cabo en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

¿Dónde ver los Emmy 2024?

Si fuiste seguidor de series como ‘The Last of Us’ con Pedro Pascal y Bella Ramsey, o quizás ‘Love & Death’ con Elizabeth Olsen, y cuentas con HBO MAX en tu televisor, estás de enhorabuena. La ceremonia se transmitirá en vivo en dicha plataforma de streaming. Además, los Emmy 2024 también se podrán ver en televisión por cable a través de TNT. En México, podrás sintonizar la transmisión en: TNT (televisión), HBO Max (streaming).

Mejor serie Drama

- Andor (Disney+)

- Better Call Saul (AMC)

- The Crown (Netflix)

- La casa del dragón (HBO Max)

- The Last of Us (HBO Max)

- Succession (HBO Max)

- The White Lotus (HBO Max)

- Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie Comedia

- Abbott Elementary (ABC)

- Barry (HBO)

- The Bear (FX)

- Jury Duty (Freevee)

- La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

- Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

- Ted Lasso (Apple TV+)

- Merlina (Netflix)

Mejor Miniserie

- Beef (Netflix)

- Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

- Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

- Fleishman está en apuros (Star+)

- Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz principal Drama

- Sharon Horgan - Best Interests

- Melanie Lynskey - Yellowjackets

- Elisabeth Moss - El cuento de la criada

- Bella Ramsey - The Last of Us

- Keri Russell - La diplomática

- Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal Drama

- Jeff Bridges - The Old Man

- Brian Cox - Succession

- Kieran Culkin - Succession

- Bob Odenkirk - Better Call Saul

- Pedro Pascal - The Last of Us

- Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de reparto Drama

- Jennifer Coolidge - The White Lotus

- Elizabeth Debicki - The Crown

- Meghann Fahy - The White Lotus

- Sabrina Impacciatore - The White Lotus

- Aubrey Plaza - The White Lotus

- Rhea Seehorn - Better Call Saul

- J. Smith-Cameron - Succession

- Simona Tabasco - The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

- F. Murray Abraham - The White Lotus

- Nicholas Braun - Succession

- Michael Imperioli - The White Lotus

- Theo James - The White Lotus

- Matthew Macfadyen - Succession

- Alan Ruck - Succession

- Will Sharpe - The White Lotus

- Alexander Skarsgard - Succession

Mejor actriz invitada Drama

- Hiam Abbass - Succession

- Cherry Jones - Succession

- Melanie Lynskey - The Last of Us

- Storm Reid - The Last of Us

- Anna Torv - The Last of Us

- Harriet Walter - Succession

Mejor actor invitado Drama

- Murray Bartlett - The Last of Us

- James Cromwell - Succession

- Lamar Johnson - The Last of Us

- Arian Moayed - Succession

- Nick Offerman - The Last of Us

- Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

Mejor actriz principal Comedia

- Christina Applegate - Muertos para mí

- Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

- Quinta Brunson - Abbott Elementary

- Natasha Lyonne - Poker Face

- Jenna Ortega - Merlina

Mejor actor principal Comedia

- Bill Hader - Barry

- Jason Segel - Terapia sin filtro

- Martin Short - Only murders in the building

- Jason Sudeikis - Ted Lasso

- Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de reparto Comedia

- Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

- Ayo Edebiri - The Bear

- Janelle James - Abbott Elementary

- Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

- Juno Temple - Ted Lasso

- Hannah Waddingham - Ted Lasso

- Jessica Williams - Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto Comedia

- Anthony Carrigan - Barry

- Phil Dunster - Ted Lasso

- Brett Goldstein - Ted Lasso

- James Marsden - Jury Duty

- Ebon Moss-Bachrach - The Bear

- Tyler James Williams - Abbott Elementary

- Henry Winkler - Barry

Mejor actriz invitada Comedia

- Becky Ann Baker - Ted Lasso

- Quinta Brunson - Saturday Night Live

- Taraji P. Henson - Colegio Abbott

- Judith Light - Poker Face

- Sarah Niles - Ted Lasso

- Harriet Walter - Ted Lasso

Mejor actor invitado Comedia

- Jon Bernthal - The Bear

- Luke Kirby - La maravillosa Sra. Maisel

- Nathan Lane - Only murders in the building

- Pedro Pascal - Saturday Night Live

- Oliver Platt - The Bear

- Sam Richardson - Ted Lasso

