People’s Choice Awards 2024: Dani Valle, mexicano nominado a ‘influencer latino del año’

Dani Valle, uno de los creadores de contenido más reconocidos en México y Latinoamérica por sus videos que parodian la realidad de la vida laboral de los ‘godínez’, ha logrado obtener millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, lo que le dio una nominación en los People’s Choice Awards 2024.

El tiktoker mexicano, que se ubicó entre los primeros lugares de los podcasts más escuchados a finales de 2023 con ‘Seres Cromáticos’, fue nominado en la categoría ‘Influencer Latino del Año’ en los People’s Choice Awards 2024, uno de los premios más destacados en el mundo del espectáculo.

De la fotografía y el tenis a TikTok

En una entrevista con Publimetro México, Dani Valle compartió cómo inició su carrera como influencer y qué lo motivó a crear contenido para redes sociales, a pesar de haberse apasionado durante la mayor parte de su vida por la fotografía y el deporte, especialmente el tenis.

“Durante muchos años, tuve la inquietud de incursionar en cine, radio, televisión e internet. Un día, descubrí lo que ahora está causando sensación en TikTok. En 2021, agarré mi celular mientras trabajaba y comencé a hacer un video. Pegó uno, luego dos, tres, cuatro, y me dije: ‘aquí hay una oportunidad’. Ya había muchas personas haciendo parodias, como Mario Aguilar y Paco de Miguel, pero nadie había abordado ese nicho tan grande”, remarcó Dani Valle.

El influencer compartió que todo comenzó cuando hacía lipsync con los populares audios de ‘Las perdidas’, Wendy y Kimberli ‘La Más Preciosa’, los cuales le causaban mucha risa. Decidió transformar sus diálogos en memes de oficina, convirtiéndolos en situaciones de la vida laboral y creando historias detrás de la espontaneidad de las tendencias.

Ppresente en el mundo del entretenimiento gracia a sus seguidores

Respecto a su nominación en los People’s Choice Awards 2024, el también creador del podcast ‘Seres Cromáticos’ expresó su felicidad y agradecimiento hacia sus seguidores. Considera que ellos le brindaron la oportunidad de llegar hasta este punto, y aseguró que " sin ellos, Dani Valle no existiría”.

“Estoy feliz y agradecido, siempre agradecido. Para mí, lo primordial es sentirme motivado. Este tipo de nominaciones te hacen saber que estás haciendo las cosas bien, que sigues presente en el mundo del entretenimiento y que destacas entre tantos creadores. Algo hizo que voltearan a ver este lado, y aquí sigo después de tres años”.

¿Dani Valle en cine y televisión este 2024?

Dani Valle aseguró que seguirá creando contenido diverso en 2024, además de lanzar la segunda temporada de su podcast. Buscará oportunidades para participar en películas o series, después de la experiencia que tuvo en el mundo del espectáculo al participar en la plataforma de streaming HBO Max en ‘Divina Comida’. Mencionó que su dedicación a la fotografía ha sido fundamental para el desarrollo de sus proyectos.

“Eso me tranquiliza y me impulsa a creer que se pueden hacer cosas muy interesantes en el mundo del entretenimiento. La fotografía ha sido fundamental para la elaboración del podcast, que es muy visual. Todo lo he trabajado junto con mi equipo de producción, pero disfruto involucrarme en esos proyectos. Me encanta la fotografía, el video y el diseño; son habilidades que sigo utilizando hasta el día de hoy”.

Dani Valle continuará creando contenido original más allá de las redes sociales, ya que no quiere encasillarse en la idea de que solo hace videos parodiando el mundo laboral. Pretende transmitir un mensaje detrás de su trabajo como influencer para todos sus seguidores: “Atrévete a lograr tus sueños”.

¿Dónde y cuándo ver los People’s Choice Awards 2024?

Los People’s Choice Awards 2024 se transmitirán exclusivamente en Latinoamérica por E! Entertainment el próximo 18 de febrero de 2024, desde Barker Hangar en Santa Mónica, California, donde internautas de todo el mundo podrán votar por sus artistas e influencers favoritos.