“Quiere fama”: Tunden al médico que se tomó foto con Paola Suárez y lo tachan de “aprovechado”

Luego de la agresión física que sufrió Paola Suárez a manos de su prometido, la influencer ha estado en boca de todos por las condiciones en las que quedó su rostro y el historial médico con el que cuenta, debido a que se rumora que podría perder uno de sus ojos, como consecuencias de los golpes recibidos.

Han sido varias las fotos y videos que se han hecho virales en las redes sociales sobre el estado en que se encuentra la amiga de Wendy Guevara, sin embargo, una de ellas ha causado gran indignación entre los internautas.

Y es que en una de ellas se puede apreciar a la influencer acostada en una camilla, pero el encargado de tomar la foto y aparecer en ella fue uno de los médicos que la atendió en el hospital, situación que ha causado rechazo y una ola de criticas.

La foto de Paola Suárez con su médico que no gustó

La imagen fue colgado en la cuenta en Instagram de Paola Suárez, donde le agradeció al doctor llamado Jesús Montoya, sus atenciones y cuidados en medio de tan complicada situación con la que le ha tocado lidiar.

“Muchísimas gracias, Jesús Montoya, por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la atención que siempre me brindas aquí en el Hospital General Regional, te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón”, fue parte del mensaje que Paolita dejó junto a la postal con el galeno.

Los comentarios de rechazo e indignación no tardaron en aparecer, debido a que muchos usuarios lo consideran un acto de poca ética y hasta acusan al profesional de querer tener su momento de fama, pese a que fue la misma integrante de ‘Las Pérdidas’ la que publicó la postal.

Qué onda con este médico que se aprovecha de la situación de Paola Suarez? pic.twitter.com/V8lsojpEzC — Bruja Cósmica de los Salchis (@indraelephant8) January 12, 2024

“¡Qué profesional ese doctor! Ética y moral por las nubes”, “El doctor quiere ser famoso”, “¡Cuánto profesionalismo!”, “Pues el doctorcito solo quiere fama”, “La gente siempre queriendo sacar provecho de la desgracia”, “Esto ya se convirtió en un circo”, “¿Qué onda con este doc?” y “Salió perfecto, doctor” comentaron.

Ante los señalamientos, Suárez decidió salir en defensa de su doctor aclarando la situación, pues según menciona fue ella misma quien le pidió que tomara la selfie.

“Comadre, por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado es por eso que yo subí esa foto, él es muy profesional en su trabajo. Lo quiero mucho”, fue el texto con el que Paolita Suárez pidió un alto a los ataques contra su doctor.