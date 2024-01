Xavi desbanca a Peso Pluma: es el nuevo rey del corrido tumbado

En una sorpresiva vuelta de eventos en el mundo de la música, el cantante mexicano Xavi ha desbancado a Peso Pluma y se colocó como el mexicano más escuchado a nivel mundial en Spotify durante esta semana. Este logro es un hito notable, especialmente en un mercado tan competitivo.

En el ranking global de Spotify, Xavi ocupa ahora el segundo lugar con su tema “La diabla”, superando a otros grandes éxitos como “Greedy” de Tate McRae y “Lovin on Me” de Jack Harlow. Otro de sus temas, “La víctima”, también ha alcanzado una posición destacada, ubicándose en el noveno lugar.

En México, Xavi ha logrado una hazaña aún mayor, ocupando el primer y segundo lugar con “La diabla” y “La víctima” respectivamente. Esta es una clara muestra de su popularidad en su país natal, donde ha logrado superar a otros artistas de renombre como Peso Pluma.

Te recomendamos leer: Peso Pluma sí estará en Viña del Mar 2024 pese a la solicitud de cancelación

De promesa a estrella global

Xavi ha sido una revelación en la industria musical. Desde sus inicios, mostró un talento innato para la música, combinando ritmos contagiosos con letras que resuenan con el público. Su estilo único ha capturado la atención de oyentes de todas las edades, llevándolo a escalar rápidamente las listas de popularidad.

Su ascenso al estrellato no ha sido un camino fácil. Como muchos artistas, Xavi ha tenido que superar numerosos obstáculos y críticas. Sin embargo, su determinación y su habilidad para conectar con la audiencia han sido clave en su éxito.

¿Qué se escucha en otros países?

En España, Chile y Argentina, las listas de Spotify reflejan una variedad fascinante de gustos musicales. En España, los artistas locales como Dellafuente y Morad con “Manos rotas”, y Myke Towers con “La falda” encabezan las listas, junto con colaboraciones internacionales como “Casanova” de Soolking, Lola Indigo y Rvfv. En Chile, la escena musical está dominada por Jere Klein, con éxitos como “Princesita de…” y “Ando”, compartiendo el podio con otros artistas como Cris Mj y su tema “Daytona”. Por otro lado, en Argentina, Luck Ra destaca con “La morocha” y “Que me falte todo”, seguido de cerca por Emilia con “La_original.mp3″ y “Exclusive.mp3″. Estos rankings demuestran una vibrante mezcla de talentos locales e internacionales, cada uno aportando su propio estilo y sabor a la escena musical de sus respectivos países.

Lo más escuchado de la semana en Spotify

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en México:

Global

1. “Greedy” – Tate McRae

2. “La diabla” – Xavi

3. “Lovin on Me” – Jack Harlow

4. “Cruel Summer” – Taylor Swift

5. “My Love Mine All Mine” – Mitski

6. “One of The Girls” - The Weekend, Jennie, Lily-Rose Depp

7. “Seven (Explicit Ver)” - Jung Kook, Latto

8. “Paint the Town Red” - Doja Cat

9. “La víctima” - Xavi

10. “Bellakeo” - Peso Pluma, Anitta

México

1. “La diabla” – Xavi

2. “La víctima” – Xavi

3. “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

4. “Rompe la dompe” - Peso Pluma, Junior H, Oscar Maydon

5. “Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

6. “El amor de su vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme

7. “Bellakeo” - Peso Pluma, Anitta

8. “Lady Gaga” – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

9. “Poco a poco” - Xavi, Los Dareyes De La Sierra

10. “Elovrga” – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina