Yuri advirtió que el 2024 se vivirán los ‘últimos días’ del mundo

La cantante mexicana Yuri ha generado revuelo al hacer una impactante advertencia sobre el futuro del mundo.

En una entrevista en el programa “Sale el sol”, Yuri expresó su creencia de que estamos viviendo en los “últimos días” de la humanidad, basándose en la Biblia y su conocimiento personal de las escrituras. Según ella, los eventos actuales son señales del inminente fin del mundo.

Yuri hizo referencia a las profecías bíblicas que hablan de eventos catastróficos. Según su interpretación:

“Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta. Por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, no aguanta ya este mundo y sin Dios, todavía peor”

La cantante destacó la realidad de la situación al mencionar actos de violencia y crueldad en lugares como Israel, donde los niños y las madres embarazadas son víctimas de atrocidades.

Estos eventos, según Yuri, son ejemplos claros de que algo terrible está sucediendo en el mundo y que los tiempos venideros serán difíciles para la humanidad.

Preparación espiritual

Yuri hizo un llamado a la preparación espiritual y a aferrarse a la fe y a Dios como una forma de enfrentar los desafíos que están por venir. Según ella, solo aquellos que mantengan firmes sus creencias podrán sobrevivir a las “cosas muy fuertes” que se avecinan.

La cantante, quien se convirtió al cristianismo hace 25 años, ha encontrado consuelo y orientación en la religión a lo largo de su vida. Su decisión de dedicarse a la música cristiana refleja su profundo compromiso con sus creencias y su deseo de transmitir un mensaje espiritual.

Las declaraciones de Yuri han generado opiniones encontradas entre sus seguidores y el público en general.