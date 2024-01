Ellie Goulding brilla en su primera presentación en México

La Feria Estatal de León se coronó como uno de los eventos musicales más esperados del año, especialmente por incluir a artistas y agrupaciones de talla internacional, tal es el caso de Ellie Goulding, quien fue la encargada de ofrecer el concierto inaugural, sorprendido a sus fanáticos mexicanos que desde hace años esperaban su visita.

Este viernes 12 de enero fue la primera presentación de la cantante británica en México, ya que a pesar de las suplicas de sus seguidores, nunca había contemplado al país para una de sus exitosas giras; sin embargo, la Feria Estatal de León fue la ocasión perfecta.

"Ellie Goulding":

Por su presentación de anoche en la Feria de León 2024. pic.twitter.com/kltp5kGulw — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 13, 2024

Ellie Goulding se presenta por primera vez en México

La intérprete de 37 años ha conquistado al público a lo largo de su trayectoria por su imponente voz, es por ello que su visita a México generó emoción, por lo cual, diversos usuarios estuvieron pendientes para obtener un lugar al frente del recinto o a través de una pulsera con la que podían acceder a la zona general.

Ellie Goulding cantando “Burn” en León MX 🫶🏻 #FEL2024 pic.twitter.com/2YfIHRewmh — Andrés Pador (@AndresPador) January 13, 2024

Entre las canciones que integró en su repertorio destacan “Love me like you do”, “Lights”, “Still Falling For You”, además de otros temas que forman parte de su discográfica, logrando deleitar a sus fanáticos con más de 1 hora de concierto.

Como era de esperarse, la presentación de Goulding generó un sinfín de reacciones en redes sociales, destacando por los videos y fotografías que se compartieron de cada instante, además de los comentarios que señalaban la energía y poder de la cantante en el escenario.

Pese a que el concierto causó furor, los fanáticos de Ellie Goulding esperan que realice una gira de conciertos en los recintos más importante de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.